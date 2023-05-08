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一片漆黑！高雄夢時代周圍突停電 路燈沒亮「只剩月光」

文創園區活動熱周邊交通卻大亂 議員督促積極解決停車問題

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
議員指出，嘉義文化創意產業園區有大片閒置空間卻不運用。圖／市議員鄭光宏提供
議員指出，嘉義文化創意產業園區有大片閒置空間卻不運用。圖／市議員鄭光宏提供

嘉義市政府於文創園區辦理音樂祭、青年市集等活動，活動熱絡，每每帶來上萬人潮，但是也帶來交通問題；嘉市議員鄭光宏在定期會質詢，市府應與文化部溝通落實當時都市變更所承諾事項，園區內停空間，不得少於15000平方公尺為目標努力、開闢停車場或另覓他處舉辦活動。

鄭光宏在市政總質詢上詢問市長黃敏惠，是否有發現嘉義文創園區的問題？市長黃敏惠不諱言是交通問題。

鄭光宏調查，文創園區前身為嘉義舊酒廠，1999年將⽣產線全數移往⺠雄⼯業區後閒置，2002年市府辦理都市計畫通盤檢討時，原欲變更為商業區，因文化部前身⽂建會協調變更為現今的「創意⽂化專⽤區」。2005年9⽉6⽇經內政部都委會審議通過，將嘉義舊酒廠所在部分住宅區、機關⽤地、停⾞場⽤地、道路⽤地等變更為「創意⽂化專⽤區」，主要計畫中承諾園區內停⾞空間，樓地板⾯積不得少於15000平⽅公尺。但至今文化部並沒有落實停車場的規畫。

鄭光宏表示，文化部整建舊嘉義酒廠轉型為嘉義文化創意產業園區，2015年竣工後，2016年完成招商作業，今年4月起委由台灣生活美學基金會管理。

嘉義市搖滾音樂祭，去年9月底在文化創意園區舉辦，除舞台表演，還有搖滾市集，2天湧入超過2萬名樂迷參與。去年市府推動青年業，首創「實戰市集」，每次2天活動都吸引逾3萬人次參與。活動熱絡因停車空間不足，反而造成交通亂象。

他問建設處長田長沛為何選在文創園區辦活動？田長沛表示，考量過其他不同場地，但是也是停車問題，選這裡可以有YouBike以及公共運輸系統。

鄭光宏指出，文創園區第一停車場汽車68席、機車100席，停車需求無法在園區內滿足，周邊停車場爆滿，壓縮原有停車空間，市區違停嚴重，交通狀況打結，員警取締交通疲於奔命。文創園區周邊違停嚴重，住家怨聲載道，人行步道遭機車占用，行人寸步難行，冒險走到車道上，險象環生。

他建議，應與管理單位台灣生活美學基金會、文化部協調開闢第二停車場、落實當時都市變更，文建會所承諾事項，園區內停空間，不得少於15000平方公尺為目標努力，或以後另覓他處舉辦活動。

嘉義文化創意產業園區停車空間嚴重不足。圖／市議員鄭光宏提供
嘉義文化創意產業園區停車空間嚴重不足。圖／市議員鄭光宏提供
嘉義文化創意產業園區現有停車場無法滿足停車需求。圖／市議員鄭光宏提供
嘉義文化創意產業園區現有停車場無法滿足停車需求。圖／市議員鄭光宏提供
嘉義市議員鄭光宏建議市府應與文化部溝通解決嘉義文化創意產業園區停車需求。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員鄭光宏建議市府應與文化部溝通解決嘉義文化創意產業園區停車需求。記者李宗祐／攝影

嘉義 文創 文化部

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