文創園區活動熱周邊交通卻大亂 議員督促積極解決停車問題

嘉義市政府於文創園區辦理音樂祭、青年市集等活動，活動熱絡，每每帶來上萬人潮，但是也帶來交通問題；嘉市議員鄭光宏在定期會質詢，市府應與文化部溝通落實當時都市變更所承諾事項，園區內停空間，不得少於15000平方公尺為目標努力、開闢停車場或另覓他處舉辦活動。

鄭光宏在市政總質詢上詢問市長黃敏惠，是否有發現嘉義文創園區的問題？市長黃敏惠不諱言是交通問題。

鄭光宏調查，文創園區前身為嘉義舊酒廠，1999年將⽣產線全數移往⺠雄⼯業區後閒置，2002年市府辦理都市計畫通盤檢討時，原欲變更為商業區，因文化部前身⽂建會協調變更為現今的「創意⽂化專⽤區」。2005年9⽉6⽇經內政部都委會審議通過，將嘉義舊酒廠所在部分住宅區、機關⽤地、停⾞場⽤地、道路⽤地等變更為「創意⽂化專⽤區」，主要計畫中承諾園區內停⾞空間，樓地板⾯積不得少於15000平⽅公尺。但至今文化部並沒有落實停車場的規畫。

鄭光宏表示，文化部整建舊嘉義酒廠轉型為嘉義文化創意產業園區，2015年竣工後，2016年完成招商作業，今年4月起委由台灣生活美學基金會管理。

嘉義市搖滾音樂祭，去年9月底在文化創意園區舉辦，除舞台表演，還有搖滾市集，2天湧入超過2萬名樂迷參與。去年市府推動青年業，首創「實戰市集」，每次2天活動都吸引逾3萬人次參與。活動熱絡因停車空間不足，反而造成交通亂象。

他問建設處長田長沛為何選在文創園區辦活動？田長沛表示，考量過其他不同場地，但是也是停車問題，選這裡可以有YouBike以及公共運輸系統。

鄭光宏指出，文創園區第一停車場汽車68席、機車100席，停車需求無法在園區內滿足，周邊停車場爆滿，壓縮原有停車空間，市區違停嚴重，交通狀況打結，員警取締交通疲於奔命。文創園區周邊違停嚴重，住家怨聲載道，人行步道遭機車占用，行人寸步難行，冒險走到車道上，險象環生。