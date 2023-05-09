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馬稠後產業園區 道路完工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣馬稠後產業園區聯外道路完工，縣長翁章梁（右）參加完工典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣馬稠後產業園區聯外道路完工，縣長翁章梁（右）參加完工典禮。記者黃于凡／攝影

嘉義縣鹿草鄉的馬稠後產業園區交通量漸增加，為強化園區對外聯絡道路，縣府獲核定拓寬縣道167線、嘉45線，分3案施工，最後1案167線朴子段昨天通車，縣長翁章梁視察說，寬度從10至12公尺拓為24公尺，打造雙向、雙線道；此兩條路也貫穿園區內，縣府表示，園內的改善部分，預計明年全數完工。

縣府建設處長郭良江說，縣道167線、嘉45線分別是馬稠後園區的南北向和東西向聯外道路，拓寬計畫嘉45線0至1.4公里、縣道167線鹿草段0至3.6公里已完工。

郭良江說，67線朴子段0至2.3公里因包括較多私人地，因徵收、動工時間較慢最後完工，昨下午已移除路障開放。

翁章梁、立委蔡易餘等人等人到現場視察，翁章梁指出，馬稠後園區將有逾百家工廠進駐，交通量增加，斥資近12億元拓寬道路，周邊道路目前都已經完工。

園區內的部分，嘉45線道路預計今年底完工，園區內線道167線預計明年3月完工，全線通車後，可望擴大馬稠後產業園區的交通能量。

副議長陳怡岳、議員姜梅紅另指出，鄰近馬稠後園區的嘉16線，將被園區新建道路取代，路長約1.5公里，雖然道路方向不變，但位置有微調，希望召開公聽會，向民眾說明清楚，以免到時造成不必要的混亂。

翁章梁 朴子

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