待轉格設計挨批 嘉市府討論改善

嘉義市台1線忠孝路與世賢路口機車待轉格多次被議員批設計不當，有議員昨天質詢說，警方去年取締未依規定待轉高達746件，但市民陳情直接左轉合乎駕駛習慣，為了到待轉格從內側切到外側反而危險，「並非喜歡違規，是要命不要錢！」應取消待轉格。市警局和交通處都表示，再討論改善。

市府交通處代理處長駱際方、市警局長陳炯旭皆說，設計以交通安全、順暢為主要考量，並由專業評估過，將再和相關單位以及專家適切討論改善。

市議員王浩指出，騎士沿忠孝路慢車道往南到世賢路口要左轉，直接轉才合乎行駛習慣，但交通處至今未順從民意，畫待轉格後取締違規兩段式左轉案件數從2021年312件攀升至去年746件；他說，市民並不是喜歡違規，而是「要命不要錢」，尤其在交通尖鋒時刻從內側一路切到待轉格非常危險。

王浩質疑，去年12月道安會上交通處前任處長表示會改善待轉格的位置，4個月過去還是沒有變化，「要持續跟市民的安全過不去、讓第一線執勤的員警背黑鍋嗎？」應直接取消待轉格。

據了解，市府先前依2018至2020年肇事資料顯示忠孝路慢車道機車左轉新生路與直行汽機車擦撞是肇事熱區之一，2020年底強制兩段式左轉，引發騎士反彈仍有人不願遵循，交通處日前還研議微調待轉格的位置。