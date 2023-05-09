二仁溪防洪拓寬 鯽魚橋改建通行

台南市南區和仁德區交界的三爺溪、二仁溪經常氾濫淹水，地方期盼改善多時，獲中央補助拓寬河道，改建鯽魚橋完工昨天起開放，市長黃偉哲騎腳踏車上橋視察，表示水患發生機率將大幅降低，橋體也跟著延長並增加引道，騎單車更暢通，「治水、觀光、日常通行」三贏。

水利局表示，在二仁溪水岸自行車道上的鯽魚橋橋橫跨三爺溪，配合拓寬河道增加通洪斷面整治，鯽魚橋保留原橋體，在橋頭、橋尾新建引橋來延長橋體，長度從65公尺延長到155公尺。

水利局也指出，鯽魚橋也增設「風光互補路燈」利用風力及太陽能互補發電，確保各種天候均能穩定供電，並加強夜間照明強度；橋入口處新設裝置藝術「躍動的生命」當地標，用魚躍起的身姿象徵二仁溪豐沛生命力。

鯽魚橋已開放可通行，市府代辦護岸改善工程準備驗收，黃偉哲及市議員郭鴻儀、林依婷、陳皇宇、林美燕等人視察改善成果，一同騎自行車體驗，黃偉哲說，舊橋2017年才完成，若打掉經費要1億多元，改以保留原橋延長橋體，工程經費降到7000多萬元，橋面拓寬、護岸改善、也有自行車道，在觀光、治水、民眾通行都大大加分。