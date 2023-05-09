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越南蚵衝擊 台南議員籲把關

聯合報／ 記者鄭惠仁黃于凡陳雅玲／連線報導
台南市多名議員關心越南蚵進口量愈來愈多，會影響國內蚵農的生計，市府表示做品牌很重要。記者鄭惠仁／攝影
台南市多名議員關心越南蚵進口量愈來愈多，會影響國內蚵農的生計，市府表示做品牌很重要。記者鄭惠仁／攝影

越南蚵進口台灣數量愈來愈多，被驗出重金屬含量超標、或是有諾羅病毒，台南有議員昨天質詢指出去年前4個月蚵進口量已是2021年同期2.8倍，盼政府嚴格把關；市府表示，正結合蚵農建立產銷履歷，已35戶同意參加。不過產銷履歷驗證程序繁瑣，雲林、嘉縣蚵農較多加入溯源系統。

南市議員李啟維、李宗霖、盧崑福昨分別質詢指出台南為國內重要的蚵產地，因越南蚵大量進口讓蚵價不振；李宗霖說，2018年越南蚵進口34公噸，2019年201公噸、2020年1306公噸、2021年1680公噸，去年前4月進口量達842公噸是2021年同期2.8倍。

農業局長李建裕說，之前有立委關心越南蚵進口問題，就要求漁業署能加強檢驗；而大陸蚵冒充越南蚵進口情形，水試所也有在做研究分辨大陸蚵還是越南蚵，所以台南蚵建立品牌很重要，正結合蚵農做產銷履歷，有35戶蚵農同意參加，會努力和其他蚵農溝通促請加入，提升競爭力。

此外，嘉縣養蚵總共約600戶，縣府去年起辦理牡蠣產業提升計劃，輔導29戶導入產銷履歷、121戶做生產追溯，今年希望再增100戶，不過蚵農大多年長，不會電腦、不理解溯源制度、或是嫌產品貼標麻煩；縣府表示，召開說明會、專程到府直接協助。

雲林養蚵戶約240戶，縣府有感蚵農認為要做產銷履歷驗證程序繁瑣、費用高，意願不高，2年前開始輔導申請溯源證明，目前19戶蚵農參加，會持續加強輔導蚵農加入溯源。

產銷履歷 越南 台南

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