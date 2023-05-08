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八田與一追思會藏亮點 黃偉哲祖父珍貴老照片吸睛

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）致贈祖父黃濱田當年在嘉南大圳管理站任職時的老照片，給出席追思會的八田與一孫子八田修一（右）。圖 ／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（左）致贈祖父黃濱田當年在嘉南大圳管理站任職時的老照片，給出席追思會的八田與一孫子八田修一（右）。圖 ／台南市政府提供

農委會農田水利署今下午在烏山頭水庫辦理已故「烏山頭水庫之父」八田與一追思會，台南市長黃偉哲特別致贈一張祖父黃濱田當年在嘉南大圳管理站任職時的老照片，給出席追思會的八田與一孫子八田修一，讓會場更顯溫馨。

黃偉哲說，最近有朋友寄來一張老照片，讓他感到驚喜與驕傲，那是他的祖父黃濱田過去在水利會服務時，在嘉南大圳的管理站與志同道合的朋友留下珍貴照片，照片訴說八田技師當年在台灣水利界留下非常重要貢獻，讓後世子孫永遠懷念。

黃偉哲說，藉八田技師的長孫八田修一來台參加追思會，把照片送給對方，也代表兩人的後代在此結緣，讓人格外珍惜。

黃偉哲表示，很高興在疫情結束後，再次看到八田技師家族，以及日本石川縣金澤市、加賀市等地代表來到烏山頭水庫參加追思會。八田技師窮盡畢生精力，為台灣打造烏山頭水庫及嘉南大圳，不僅是當時世界上重要水利設施，時隔百年後，也再再提醒大家引水思源、有水當思無水之苦。每年舉辦的紀念活動，也更加凝聚了台日之間友誼。

黃偉哲也說，市府十分珍惜相關的有形及無形資產，除持續整備水利設施，每年培育許多優質農產，也積極傳承水利文化與台日情誼，近年相關景點「山上花園水道博物館」、「隆田chacha文化資產教育園區」等，也都不畏疫情陸續完成修復並開放民眾參觀。

照片後排左二為台南市長黃偉哲的祖父黃濱田。照片上排文字翻譯為「為了維持及營運八田技師偉業而來的人們」。圖 ／台南市政府提供
照片後排左二為台南市長黃偉哲的祖父黃濱田。照片上排文字翻譯為「為了維持及營運八田技師偉業而來的人們」。圖 ／台南市政府提供
台南市長黃偉哲向八田與一塑像獻花鞠躬致意。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲向八田與一塑像獻花鞠躬致意。記者謝進盛／攝影

烏山頭水庫 黃偉哲

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