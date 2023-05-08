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大雨造成台西魚塭土堤崩塌 雲縣府盼中央協助治理

中央社／ 雲林縣8日電

雲林台西養殖區昨天因鋒面通過帶來大雨造成土堤崩塌，數公頃養殖魚塭受波及；縣府說，此區早已編為工業區，希望行政院協助養殖區水利治理計畫，保障漁民生命財產安全。

雲林縣政府今天發布新聞稿表示，台西養殖區海口抽水站後方魚塭昨天因大雨及漲退潮衝擊，約有10多公尺土堤崩塌。縣長張麗善今天會同水利處長許宏博及地方人士視察搶救進度。

許宏博表示，水利處接獲土堤崩塌災情，立即調派人員與機具進駐搶修，先完成崩塌缺口上下游圍堰阻水工作，今天完成便道供大型機具進入，已完成崩塌缺口修補工作。

許宏博說，台西養殖區於民國80年被編定為雲林離島工業區台西區，權責單位一直沒有定論，縣府規畫納入「漁電共生」計畫，希望能出現轉機，讓此區水利治理計畫能獲得行政院協助，讓漁民生命財產更有保障。

縣府指出，原本養殖魚塭變成工業區，卻一直沒真正發開，幾十年來包括排給水路、產業道路等基礎建設都只能由地方做零星維護，無法獲得農委會補助，經常出現淹水或土堤道路損壞情況。

崩塌 雲林

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