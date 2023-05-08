南市議會農漁電共生攻防 藍軍：嚴修太陽光電管理法

台南種電引發爭議，台南市議會國民黨團今指民進黨綠能政策失敗，太陽光電管理辦法未訂定光電板的容積率、建蔽率，也未要求綠帶，請民進黨不要只站在財團立場，市府應立刻修正太陽光電設施設置監督管理辦法。

農業局表示，台南沒有「農光共存」情形，強調不管怎樣種電，所堅持的是農地農用，會做好稽查與把關。

國民黨團書記長蔡育輝說，根據統計，台南光電備案容量全國第一，農地種電、魚塭種電、水庫也種電，北門蘆竹溝太陽光電板設置離住家只有10公尺，熱得讓在地居民群起抗議兩個太陽，民進黨持續對種電民怨和太陽光電黑金弊案裝聾作啞。他說，種電對環境會造成何種衝擊？成大學者說光電板吸熱後將造成場址鄰近環境氣溫升高，不宜在人口密集聚落，惹民怨是因為光電板不像房子有容積、建蔽率和綠帶的要求。

王家貞說，上周國民黨團關心種電對生態環境的衝擊，民進黨側翼立刻排山倒海的發動攻擊，中央氣象局也替民進黨背書，但很多反對種電的鄉親也給予國民黨團溫暖支持，民進黨大推農漁電共生遭反彈，現在又推「農光共存」，經發局說沒這回事，民進黨最會創造新名詞，法規一而再再而三的放寬，農業局能保證台南不會農光共存嗎？

尤榮智指嘉義縣曾發生種電的養殖文蛤魚塭，6百多萬顆文蛤全死亡，隔壁沒種電的文蛤養殖區都安然無恙，台南鄉親最生氣的就是六甲烏山頭水庫，民生用水水庫居然種電，看看嘉義縣文蛤大量死亡的慘案，台南鄉親怎會不害怕？

林燕祝說，太陽光電板會引發民怨，其中之一就是會引發設置地點附近溫度上升，連經發局長都坦承，早在2019年3月起，地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、中華鳥會等數個關心光電與環境的團體，開始拜會能源局、農委會及行政院能源與減碳辦公室，倡議政府應修正法規制度來解決光電爭議，歐美韓日等國家也對設置地面光電強力反彈，請民進黨找出解決之道。

蔡育輝請民進黨政府立刻修訂太陽光電設施設置監督管理辦法，比照一般住家建築，太陽電板的設置一定要規劃建蔽率、容積率和緩衝綠帶，不要為了衝業績犧牲市民安居權益。