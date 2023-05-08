台南養雞場遭遊蕩犬闖入重創 動保處籲養工作犬

台南市議員郭信良接獲民眾反映，安南區一處養雞場遭遊蕩犬闖入咬死200多隻蛋雞，盼市府協助。台南市動保處指出，此案並非設施完善牧場，建議案主加強圍籬並飼養工作犬改善。

郭信良告訴中央社記者，今天上午接獲黃姓雞農反映，指稱設於安南區的蛋雞場遭野狗闖入，咬死200多隻蛋雞，他前往現場查看時，果真看到養雞場內有大量被咬死的雞隻，雞農指稱過去也曾發生類似狀況，並向動保處要求加強捕捉野狗，結果一樣的事還是發生。

郭信良指出，黃姓雞農指稱，購買1隻雞齡75天的蛋雞要價約新台幣280元，還要飼養約半年才有雞蛋可收成，原本飼養約400多隻，現在一下子損失近一半，客戶下訂的雞蛋也無法出貨，損失慘重。

台南市動物防疫保護處副處長洪振凱表示，大約1年多前曾接獲案主反映有遊蕩犬闖入咬死雞隻，經現場勘查後，在當地設置誘捕籠，並提供誘捕籠給案主使用，也加強安排麻醉槍捕捉勤務，且持續巡查關心，但要把遊蕩犬捉到一隻不剩難度較高。

洪振凱表示，因此案場並非設施完善的畜牧場，僅在私有農地架設簡易圍籬養雞，容易遭遊蕩犬闖入，除建議案主加強圍籬設施外，也可考慮在場內飼養工作犬，動保處以往媒合有類似困擾的農戶到動物之家認養犬隻後，幾乎都沒有再傳出類似困擾。