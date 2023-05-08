學校營樣午餐大賽 南市將軍媽媽勇奪4項大獎

第6屆台灣學校午餐大賽落幕，南市將軍國中營養師張婉婷與體衛組長王韻淳首次組隊以黑馬之姿，一舉囊括發表組特優、國際評審獎、學生評審獎及全家便利商店商品化獎等4項大獎。

由大享食育協會主辦的第6屆台灣學校午餐大賽今年主題「良糧駕到」，為強調食用全穀食物重要性，參賽者須以小麥、黑米、小米、甘藷、芋頭、綠豆、蕎麥、蓮藕、山藥、台灣藜等指定雜糧食材入菜，以符合國民健康署飲食建議，達到膳食纖維等營養素攝取。

將軍國中團隊在90分鐘時間限制下，完成複雜度高的競賽作品，包括藜麥毛豆糙米菇菇雞炊飯、燕麥虱目魚柳、泡菜豆芽、彩椒花椰、南瓜濃湯。其中，燕麥虱目魚柳獲得多位評審青睞，以燕麥取代麵包粉作為裹粉原料，不僅富含創意，也兼具使用多元全穀雜糧食材與美味特點。

將軍國中校長謝元入表示，將軍國中自111學年度擔任中央廚房承辦學校，2位靈魂人物就是王韻淳、張婉婷，第1年中央廚房供餐，新手上路同仁們戰戰兢兢。尤其張婉婷剛剛畢業即挑大樑，常常在央廚中午供餐前深呼吸緩解壓力，還好有王韻淳帶領，用「將軍媽媽」的味道，煮出家鄉滋味，兩人互相協助，用心努力讓將軍子弟能有更好午餐。

對於將軍國中參賽傳回捷報，台南市政府教育局長鄭新輝說，也讓所有午餐從業人員備受鼓舞，未來將持續帶領所有廚房學校，供應師生美味、營養餐點。這次獲獎作品也將商品化後在超商販售，用實際行動支持，體驗台南市學校午餐用心。