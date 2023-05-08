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浪浪闖蛋雞場咬死2百多隻雞 郭信良批：太誇張了

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區一養雞場被流浪犬闖入，咬死2百多隻蛋雞，市議員郭信良前往關心。圖／郭信良提供
台南市安南區一養雞場被流浪犬闖入，咬死2百多隻蛋雞，市議員郭信良前往關心。圖／郭信良提供

流浪犬今天闖入台南市安南區公學路一處養雞場，咬死200多隻蛋雞，黃姓農民說，附近流浪犬多，前年起就有許多雞隻被咬死，累計已有1千多隻被咬死，南市議會前議長郭信良直批太誇張。農業局表示，會加強捕捉，也會和業者溝通，促請做好防流浪犬闖入設施，避免再發生類似情形。

郭信良表示，今早接獲黃姓雞農反映，指在安南區學甲寮的雞場，被流浪犬闖入咬死了200多隻，聞訊後到現場了解，發現滿地被咬死的蛋雞，慘不忍睹。

黃姓雞農說，去年他的養雞場就被流浪犬闖入，一次就損失幾百隻，去年情況也很慘，已向動保處反映多次，要求能捉捕附近的流浪犬，但都沒改善，累計已有1千多隻北咬死。

動保處表示，上午接獲通報後，隨即派員到場了解，此養雞場非設施完善的畜牧場，是用簡單設備為起來飼養，因圍籬有縫隙、破洞，易遭野狗闖入。動保處強調，之前接獲雞隻被流浪犬咬似的訊息，就多次前往捕捉流浪犬，也提供農民誘捕籠，並非沒有作為。

黃姓雞農說，目前飼養400多隻蛋雞，已養了1年，也是蛋雞最會下蛋的時候，結果有半數被咬死，客戶訂購的雞蛋，無蛋可出貨，被咬死的蛋雞，每隻500元以上，損失慘重。

流浪犬 郭信良

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