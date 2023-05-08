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影／二仁溪鯽魚橋改建 黃偉哲：治水觀光交通三贏

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
二仁溪鯽魚橋改建完成，黃偉哲今天察看工程訂體驗騎自行車過橋。記者周宗禎／攝影
二仁溪鯽魚橋改建完成，黃偉哲今天察看工程訂體驗騎自行車過橋。記者周宗禎／攝影

台南市仁德、南區交界三爺溪與二仁溪經常氾濫淹水，地方期盼改善多時，整治拓寬河道、改建橋梁終於完工、正待驗收。市長黃偉哲今天前往視察「鯽魚橋」改建及鯽魚橋段護岸改善情況。黃偉哲表示，這項工程讓水患發生機率大幅降低，橫跨三爺溪的鯽魚橋也配合延長橋體，讓水岸自行車道維持暢通，在治水、觀光、民眾日常通行都有加分，創造三贏。

黃偉哲表示，鯽魚橋改建工程採取保留原橋，在橋頭橋尾新建引橋方式延長橋體，原本1億元出頭工程經費降到7千多萬元，為國庫節省近3千萬元公帑，他感謝工程單位用心、中央與市議會經費支持，讓工程能夠順利完成。

水利局表示，鯽魚橋位於二仁溪水岸自行車道上，是騎自行車沿二仁溪畔遊憩運動的好場所。由於鯽魚橋橫跨三爺溪，為配合三爺溪拓寬河道增加通洪斷面整治，鯽魚橋也配合延長，在原橋體的橋頭、橋尾新建引橋，將長度由原本的65公尺延長為155公尺，並加強夜間照明強度，讓夜間通行更安全。

改建的鯽魚橋也增設示範的「風光互補路燈」，利用風力及太陽能互補發電，確保各種天候均能穩定供電；入口處設置新裝置藝術「躍動的生命」作地標，「以魚躍起的身姿象徵二仁溪豐沛生命力」。

鯽魚橋改建工程經費獲水利署補助，水利署也委託市府代辦「二仁溪鯽魚橋段護岸改善工程」，加強附近河岸的環境活化改造，兩項工程日前完工。市議員郭鴻儀、林依婷、陳皇宇、林美燕今天也到場關切。

二仁溪鯽魚橋改建完成，黃偉哲今天察看工程訂體驗騎自行車過橋。記者周宗禎／攝影
二仁溪鯽魚橋改建完成，黃偉哲今天察看工程訂體驗騎自行車過橋。記者周宗禎／攝影
二仁溪鯽魚橋改建完成，黃偉哲今天察看工程訂體驗騎自行車過橋。記者周宗禎／攝影
二仁溪鯽魚橋改建完成，黃偉哲今天察看工程訂體驗騎自行車過橋。記者周宗禎／攝影
二仁溪鯽魚橋改建完成，黃偉哲今天察看工程訂體驗騎自行車過橋。記者周宗禎／攝影
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二仁溪鯽魚橋改建完成，黃偉哲今天察看工程訂體驗騎自行車過橋。記者周宗禎／攝影
二仁溪鯽魚橋改建完成，黃偉哲今天察看工程訂體驗騎自行車過橋。記者周宗禎／攝影
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