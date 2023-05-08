退休師創作台文四句聯 出書開講台南大小事

台南退休教師陳坤發熱衷台文書寫，長年創作琅琅上口的「四句聯」，台南市文化局彙集作品出版「鑑古論今─四句聯破豆台南市四角頭」，結合台羅拼音對照，推廣台南文化特色。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，陳坤發出生於澎湖，後移居台南新化從事教職，因感覺年輕一輩對生長環境的歷史人文、風俗特產等逐漸陌生，開始蒐羅相關史料，投入「台南學」研究，並盼藉由台語文文學創作，傳承台南特有文化與台語文之美。

台南市文化局指出，陳坤發創作的「四句聯」，其中不乏許多描寫大台南風景及人文特色作品，文化局彙集作品，出版「鑑古論今─四句聯破豆台南市四角頭」，結合台羅拼音對照，並詳加華文註釋，推廣台南文化特色及台文閱讀。

台南市文化局指出，陳坤發作品內容包羅萬象，論及大台南37區的人文歷史、地理變遷、自然景觀、特色物產、點心美食、民俗廟會等，貫通古今，「破豆」有開講之意，此書以詼諧、趣味帶押韻的四句聯開講各區大小事，讀來別有風味。

陳坤發認為，國家需要通用的語言，法規、政策才能落實，而一個民族仍須擁有自己的母語，文化才能代代相傳，政府近年積極推動「國家語言政策」，將母語列為學校必修課程，使各族群母語得以傳承與發展，希望透過新書，讓讀者重新認識台南這塊土地，用母語領略與傳承台南在地特有文化。