快訊

民航局調查星宇日本航機事件 張國煒「這原因」列調查對象之一

婆婆說「第一年不能線上報稅」要媳把稅單都給她 網點出「背後陰謀」

成田怪風打亂星宇張國煒完美佈局 圈內人：若「這航點」開下去恐更燒腦

退休師創作台文四句聯 出書開講台南大小事

中央社／ 台南8日電
台南退休教師陳坤發熱衷台文書寫，長年創作琅琅上口的「四句聯」，台南市文化局彙集作品出版「鑑古論今─四句聯破豆台南市四角頭」。（台南市文化局提供） 中央社
台南退休教師陳坤發熱衷台文書寫，長年創作琅琅上口的「四句聯」，台南市文化局彙集作品出版「鑑古論今─四句聯破豆台南市四角頭」。（台南市文化局提供） 中央社

台南退休教師陳坤發熱衷台文書寫，長年創作琅琅上口的「四句聯」，台南文化局彙集作品出版「鑑古論今─四句聯破豆台南市四角頭」，結合台羅拼音對照，推廣台南文化特色。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，陳坤發出生於澎湖，後移居台南新化從事教職，因感覺年輕一輩對生長環境的歷史人文、風俗特產等逐漸陌生，開始蒐羅相關史料，投入「台南學」研究，並盼藉由台語文文學創作，傳承台南特有文化與台語文之美。

台南市文化局指出，陳坤發創作的「四句聯」，其中不乏許多描寫大台南風景及人文特色作品，文化局彙集作品，出版「鑑古論今─四句聯破豆台南市四角頭」，結合台羅拼音對照，並詳加華文註釋，推廣台南文化特色及台文閱讀。

台南市文化局指出，陳坤發作品內容包羅萬象，論及大台南37區的人文歷史、地理變遷、自然景觀、特色物產、點心美食、民俗廟會等，貫通古今，「破豆」有開講之意，此書以詼諧、趣味帶押韻的四句聯開講各區大小事，讀來別有風味。

陳坤發認為，國家需要通用的語言，法規、政策才能落實，而一個民族仍須擁有自己的母語，文化才能代代相傳，政府近年積極推動「國家語言政策」，將母語列為學校必修課程，使各族群母語得以傳承與發展，希望透過新書，讓讀者重新認識台南這塊土地，用母語領略與傳承台南在地特有文化。

台南 文化局

延伸閱讀

老醫館走讀三合一 感受嘉市醫療文化

竹市「高智能創意烙畫展」開展 還有原木方磚烙畫DIY

1小時不到4遊客… 桃園藝文場館挨批淪蚊子館 文化局：會加強串聯

2023竹塹文學獎徵文開跑 總獎金達49萬9000元

相關新聞

轟！北港媽祖出巡炸轎超震撼 五光十色百年藝閣更精彩

文化部指定為國家重要民俗的雲林縣北港朝天宮媽祖出巡，今天盛大登場，百年藝陣盡出，軒社武陣，鑼鼓喧天熱鬧非凡。昨晚大雨滂沱...

高鐵取消台南快捷奇美線優惠 市府改提補救方案

高鐵公司將於6月30日終止台南站快捷公車H62奇美醫院線優惠，南市交通局今天表示，是指搭乘該路線的高鐵乘客優惠將取消，原...

蓄水量創新低…湖山水庫再減供 昨進帳62萬立方公尺只能用5天

受到今年春雨補注不足影響，雲林湖山水庫蓄水量寫下三年新低，目前蓄水率僅剩23.85%，繼四月日減供5萬噸水，5月開始再減...

退休師創作台文四句聯 出書開講台南大小事

台南退休教師陳坤發熱衷台文書寫，長年創作琅琅上口的「四句聯」，台南市文化局彙集作品出版「鑑古論今─四句聯破豆台南市四角頭...

影／二仁溪鯽魚橋改建 黃偉哲：治水觀光交通三贏

台南市仁德、南區交界三爺溪與二仁溪經常氾濫淹水，地方期盼改善多時，整治拓寬河道、改建橋梁終於完工、正待驗收。市長黃偉哲今...

台南寵物公園居六都之末 議員要求1區1座友善毛小孩

台南市議員陳怡珍今天在市議會指南市目前只有2座寵物公園，相較於台北市19座、新北市21座、桃園市19座、台中市6座，與同...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦