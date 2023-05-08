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越南蚵打擊蚵農議員怒批 南市府：結合蚵農建立品牌

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市多名議員對於越南蚵進口量愈來愈多，關心影響蚵農生計。記者鄭惠仁／攝影
台南市多名議員對於越南蚵進口量愈來愈多，關心影響蚵農生計。記者鄭惠仁／攝影

近年來越南蚵進口台灣適量愈來愈多，去年前4個月的進口量已高達842，已是前年同期近3倍，由於越南蚵多次被驗出含重金屬及諾魯病毒，台南多名市議員要求中央加強檢驗。農業局表示，已向漁業署反映，並且正結合蚵農建立產銷履歷，打造台南品牌，已有35戶蚵農同意。

台南市議員李啟維、李宗霖、盧崑福今天在議會都對越南蚵進口嚴重打擊台灣蚵農生計，提出質詢，認為台南市國內重要的蚵產地，因大量越南蚵進口，讓蚵價不振，且越南蚵多次被驗出諾魯病毒，以及含砷兩超出標準，也有食安等問題，籲請能加強檢驗，守護國人健康。

李宗霖提出統計數據，2018年越南蚵進口量34公噸、2019年201公噸、2020年1306公噸、2021年1680公噸，到了去年，前4個月的進口量已高達842公噸，是2021年同期2.8倍。他說，也傳出有大陸蚵冒充越南蚵進口，籲請政府把關。

農業局長李建裕表示，之前有立委有邀集蚵農開會，關心越南蚵進口問題，就要求漁業署能加強檢驗，守護國人健康；而大陸蚵冒充越南蚵進口部分，水試所有在做研究，分辨大陸蚵還是越南蚵。

李建裕強調，台南科產業發展，建立品牌很重要，目前正結合蚵農建立產銷履歷，已有35戶蚵農同意參加，另努力和其他蚵農溝通，促請加入行列，建立台南品牌，提升競爭力。

越南 台南 產銷履歷

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