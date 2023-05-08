高鐵取消台南快捷奇美線優惠 市府改提補救方案

高鐵公司將於6月30日終止台南站快捷公車H62奇美醫院線優惠，南市交通局今天表示，是指搭乘該路線的高鐵乘客優惠將取消，原路線服務將由市府接手納入市區公車，且另已爭取中央經費補助，路線班次服務不變，請民眾放心搭乘。

交通局表示，該路線自7月1日納入市區公車後，將採段次計費，高鐵乘客搭乘也需付費，歡迎市民多利用市民卡或即將推出的月票，享受優惠票價搭乘。

交通局指出，高鐵快捷公車H62是高鐵公司全額出資的接駁服務，該公司因營運政策調整將停止出資，有鑒於民眾往返高鐵站公共運輸需求，市府仍會接手納入市區公車，並全力爭取中央納入公車虧損補貼，讓公共運輸服務不中斷。

市府接手後，因高鐵公司不再提供聯合行銷，故回歸市區公車票價計費，採二段票計費，每段票18元，以仁德為分段點，從奇美醫院搭到高鐵站全票為36元。另外，將同時適用市區公車的各種優惠，包括持市民卡可享平日半價、假日免費，2小時內轉乘其他公車可享9元優惠，以及未來也會納入即將推出的月票吃到飽範圍。

交通局強調，7月起由市府接手後，仍先維持原有路線班次，未來將由市府主導根據搭乘需求進行優化調整，以提升服務品質。至於台南站另一條H31市府線快捷公車，則維持由高鐵公司提供服務及行銷優惠。