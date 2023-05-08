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頑皮世界倡議保育辦寫生 參賽南市學生免費入園

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
頑皮世界野生動物園基金會倡議保育辦寫生， 參賽南市學生享免費入園。圖／業者提供
頑皮世界野生動物園基金會倡議保育辦寫生， 參賽南市學生享免費入園。圖／業者提供

培養學齡兒童動物保育及尊重生命概念，台南市政府攜手財團法人私立頑皮世界動物園教育基金會，針對台南市國小學童，舉辦2023「做動物的守護者」寫生比賽，參賽學子除享免費入園及小禮物，更有機會獲得1萬元獎助金。

這次寫生比賽僅限台南公私立小學生參賽，即日起至本月底，學童只要憑學生證明文件，即可事先報名，免費入園參與比賽。

比賽區分為高、中、低年級三組，參賽者除可獲得小禮物，每組冠軍還可獲得一萬元獎助學金，更可於園區內藉由參加動物解說活動，獲取更多書本中沒有的動物知識，經評審後將對外公布成績。

來自台南復興國小二年級的小朋友選擇斑馬為主題，她說噢，「因為斑馬只有兩個顏色很好畫」，童言童語令人莞爾。

就讀和順國小的另名小朋友選擇了包含梅花鹿、水豚等多種動物作畫，兩人都說現場看到動物才發現和想像中的不一樣，「實際的斑馬毛很細」、「比在故事書上看起來都大，也很可愛」，此行讓家長和孩子們覺得很有收穫。

台南市政府表示，此次與頑皮世界動物園基金會攜手舉辦動物寫生比賽，是希望讓保育教育向下扎根，從小就培養尊重生命觀念。

頑皮世界野生動物園基金會倡議保育辦寫生， 參賽南市學生享免費入園。圖 ／業者提供
頑皮世界野生動物園基金會倡議保育辦寫生， 參賽南市學生享免費入園。圖 ／業者提供

台南 小學生 動物園

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