蓄水量創新低…湖山水庫再減供 昨進帳62萬立方公尺只能用5天

受到今年春雨補注不足影響，雲林湖山水庫蓄水量寫下三年新低，目前蓄水率僅剩23.85%，繼四月日減供5萬噸水，5月開始再減供5萬噸，昨天是今年最大場降雨，經過一天一夜的雨水補注，湖山水庫進帳62.7萬噸，依目前供水狀況，進帳水量可供應5、6天。

湖山水庫管理中心主任李炎任表示，前幾波春雨降雨不足，進水量不足一天出水量，考量整體水情，湖山水庫四月起增加伏流水、集集攔河堰支應、減少水庫出水量，雲林供水量減少5萬噸，另支應南彰化的5萬噸也降至4萬噸，因蓄水量持續探底，五月日供水量再度減供5萬噸，目前每日供水14萬噸。