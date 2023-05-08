嘉油鐵馬道 第2處公廁將啟用

嘉義市觀光休閒景點「嘉油鐵馬道」總長3.1公里，因整段土地使用分區是鐵路用地無法興建廁所，市府指出，去年於道將圳站旁設置第1座臨時流動公廁，本月中旬在重慶三街東南隅啟用第2座，是否要再增設還要評估；有議員建議，可找私有地以價購方式解決用地問題。

據了解，前去運動的居民或觀光客一直希望鐵馬道有公廁，除了用地問題，沿途住宅區也不願意住家旁有公廁，擔心成為治安死角。

市府觀光新聞處表示，嘉油鐵馬道因土地使用分區為鐵路用地，容積率與建蔽率均為零，無法設置公廁等其他構造物，隨著使用人次增加對公廁需求提高，和中油公司協商後，暫以臨時流動公廁方式滿足如廁，去年12月在道將圳站旁設第1座流動公廁，迄今每天約30到40人使用。

觀新處也表示，為擴大服務範圍，多次與居民溝通協商後擇定在重慶三街東南隅設置第2座，預計5月中旬開放；流動公廁包含混凝土地坪、圍籬、夜間照明、監錄影系統、廁所月租費，設置半年總經費約25萬元，兩處合計50萬元。

市議員孫貫志說，流動公廁獲市民認同，應朝設立固定公廁努力，用地問題若真不行也可找私有地用價購方式解決，管理上可交由沿線的地方社區發展協會，只要開出利多，協會樂意幫忙。