安南區房價倍漲 居民嘆打房沒用

台南市安南區人口已突破20萬，因人口成長快，近3年大樓、透天厝陸續興建，房價倍漲，原為魚塭地的九份子重劃區最明顯，當地里長指地價1坪從10餘萬元漲到30幾萬元，居民感嘆政府打房沒作用，現在連公寓都要上千萬元，「收入跟不上漲幅」。市府地政局表示，不正常的炒作與實價登陸都會嚴密查核，嚴防炒房。

安南區前區長葉誌明見證安南區4年來的轉變，他說，之前台積電宣布來南科，台灣歷史博物館附近有條街許多賣不出去的透天厝一夕間全賣完，而九份子重劃區因交通方便，緊鄰舊部落既有的生活機能，也是快速發展，現在已是大樓、透天厝林立，建案陸續推出受到年輕人喜愛。

安南區國安里長吳清標說，4、5年前地價1坪約18萬元，現已漲到30幾萬元；戶數也從不到1000戶增加到目前約3000戶，由於發展快速，兩年前設置九份子國中小，陸續也有私立幼兒園設立，目前里內有1所公幼、3所私幼。有里民說，住了幾10年，原準備買新房給即將結婚的孩子住，但現在房價已漲到買不起房子。

陳姓房屋仲介業者說，之前九份子附近公寓約5、600萬元，甚至更低價就可買到，現在連2房的公寓都要近1000萬元，透天厝更是2000多萬元，都是倍數翻漲，經分析此區購屋以實住為主。

地政局長陳淑美說，九份子新屋確實明顯上漲，建商雖然都說因缺工缺料、土地漲才漲，會密切關注房地產行情走勢，政府打房政策下，不正常的炒房與實價登陸都會查核。

安南區原本是原台南市較偏遠的行政區，近年隨著南科、台南科技工業區帶動，加上東、北區發展漸趨於飽和，安南面積大、空地多，城市發展外擴效應明顯；當市區房價上漲趨緩，安南依然漲得驚人，特別是被列為低碳示範區的九份子，更是翻倍。