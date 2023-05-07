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東勢辣台妹協會粽香傳愛 一口氣送出一萬顆愛心粽

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林東勢鄉辣台妹協會發起「萬顆愛心粽」，今天起鍋送愛，立委蘇治芬也幫忙包肉粽。記者蔡維斌／攝影
雲林東勢鄉辣台妹協會發起「萬顆愛心粽」，今天起鍋送愛，立委蘇治芬也幫忙包肉粽。記者蔡維斌／攝影

雲林縣東勢鄉辣台妹協會發起「萬顆愛心粽」，今天起鍋送愛，理事長吳姵誼動員眾多辣台妹趕工包了萬餘顆粽子，分送鄉內800多戶弱勢家庭，提前過端午，從菜市場出身的吳姵誼感受社會底層人的甘苦，去年發動製作5千顆愛心粽，今年加碼萬顆，下月將再指導東勢鄉復健青年協進會製作肉粽手藝。

「光備料就動員1、20人，忙了2、3天」萬顆肉粽純手工，製作起來可真費勁，辣台妹協會長吳姵誼感謝所有參與包肉粽的志工，每顆肉粽都包著她們的愛心，吃起來一定特別香。

今天萬顆肉粽一早下鍋蒸煮，立委蘇治芬、劉建國來幫忙，縣議員蔡永富、顏嘉葦、蘇俊豪和東勢鄉長張健福及多名村長、代表也來幫廚，大家忙著包粽、下鍋，現場熱滾滾，大家忙得不亦樂乎。

提起辣台妹協會的創立，會長吳姵誼出身菜市場的賣衣攤，近20年的市場人生，看盡人生百態，微薄的力量有限，但她體認一個人走得快，一群人走得遠，創立協會也是不忍於偏鄉資源少，新住民及亟需關懷的弱勢邊緣戶，愈見增加，去年立案創辦辣台妹協會，希望每名婆婆媽媽都要有一顆像辣椒一般火熱的心，幫助更多人，所以該協會將在偏鄉永續經營。

去年該協會送出5千顆，今年目標加碼1萬顆，1、20人動員包粽，不曾包過粽子的劉建國和蘇治芬，在婆婆媽媽指導下包肉粽，東勢鄉長張健福說，萬顆肉粽將透過公所發送給8百多戶弱勢家庭和獨居老人，同時也將送給長青食堂提前分享端節肉粽香。

今天萬顆肉粽起鍋，滿屋粽香，蘇治芬當場大快朵頤，力讚料多香美又好吃，足以媲美專業水準。吳姵誼說，去年承諾今年要包1萬顆愛心粽，終能實現了！下月將製作1500顆送給東勢鄉復健青年協進會，忙了多天，但大家心裡感到榮耀。

雲林東勢鄉辣台妹協會發起的「萬顆愛心粽」，今天粽香送愛，將發送給弱勢家庭提前分享溫馨端午節。記者蔡維斌／攝影
雲林東勢鄉辣台妹協會發起的「萬顆愛心粽」，今天粽香送愛，將發送給弱勢家庭提前分享溫馨端午節。記者蔡維斌／攝影
雲林東勢鄉辣台妹協會發起「萬顆愛心粽」，今天起鍋送愛，立委蘇治芬也幫忙包肉粽。記者蔡維斌／攝影
雲林東勢鄉辣台妹協會發起「萬顆愛心粽」，今天起鍋送愛，立委蘇治芬也幫忙包肉粽。記者蔡維斌／攝影
雲林東勢鄉辣台妹協會發起「萬顆愛心粽」，今天起鍋送愛，立委劉建國幫忙包肉粽。記者蔡維斌／攝影
雲林東勢鄉辣台妹協會發起「萬顆愛心粽」，今天起鍋送愛，立委劉建國幫忙包肉粽。記者蔡維斌／攝影

愛心 蘇治芬

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