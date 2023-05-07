台南祀典興濟宮助學 60萬獎學金發弱勢學生

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮今天舉行獎學金頒發儀式，共有79名大專、高中職生獲頒獎學金。大專生43人，每人1萬元，高中、職生36人，每人5千元，董事長吳福春勉勵學生懂得感恩、 肯於回饋，善用獎學金，讓自己更加茁壯。

大觀音亭暨祀典興濟宮每年發放兩次獎學金，每次發送60餘萬元，累計10多年，幫助許多家境較不佳，學業優秀的學子向學。頒獎典禮中，廟方所屬府城觀興文化藝術基金會長侯明福勉勵學生，獲獎就是對自己努力的肯定，尤其目前申請案件增加，競爭相當激烈，以今年公立大專院校為例，原本規畫只錄取15人，但有50人申請，再考量少數學生家境困境特殊情形，經評審增加為17人，最低分數也高達90.6分，競爭很激烈。

大觀音亭暨祀典興濟宮董事長吳福春強調學子獲得的獎學金，來自十方信眾一點一滴捐贈，廟方代為幫助弱勢學生，期望學生有效利用，好好向學成長。

與會的頒獎代表都是廟方董事或是基金會理事，其中有3名國中退休校長，分別是董事長吳福春為忠孝國中校長退休，基金會長侯明福自安順國中校長退休，理事陳進明則為安平國中退休校長，另有大學教授林培雅、理事長廖光得、許忠欽、許育嘉、邱進錄和吳慰親等人，都是基金會成員。

今年申請案件踴躍，公立大專生50人申請，錄取17人，最高分為台東大學施姓學生學業成績99分，最低錄取分為90.6分；私立大專生44人申請，錄取26人，最高分為淡江大學陳姓學生96.87，最低錄取分為87.37；高中11人申請，錄取11人，最高分為港明高中徐姓學生92.6分，最低錄取分為81分；高職34人申請，錄取25人，最高分為台南海事林姓學生93.7分，最低錄取分為83分。