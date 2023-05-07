快訊

郭台銘高雄首場造勢唱國歌開場 晚上7點突破1萬2千人

她外出買便當遭撞飛重摔宣告不治 高雄重機疑闖紅燈釀1死4傷

舉重亞錦賽／大陸雙姝夾擊金包銀 郭婞淳收3銅

台南祀典興濟宮助學 60萬獎學金發弱勢學生

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮今天舉行獎學金頒發儀式，共有79名大專、高中職生獲頒獎學金。記者鄭惠仁／攝影
台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮今天舉行獎學金頒發儀式，共有79名大專、高中職生獲頒獎學金。記者鄭惠仁／攝影

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮今天舉行獎學金頒發儀式，共有79名大專、高中職生獲頒獎學金。大專生43人，每人1萬元，高中、職生36人，每人5千元，董事長吳福春勉勵學生懂得感恩、 肯於回饋，善用獎學金，讓自己更加茁壯。

大觀音亭暨祀典興濟宮每年發放兩次獎學金，每次發送60餘萬元，累計10多年，幫助許多家境較不佳，學業優秀的學子向學。頒獎典禮中，廟方所屬府城觀興文化藝術基金會長侯明福勉勵學生，獲獎就是對自己努力的肯定，尤其目前申請案件增加，競爭相當激烈，以今年公立大專院校為例，原本規畫只錄取15人，但有50人申請，再考量少數學生家境困境特殊情形，經評審增加為17人，最低分數也高達90.6分，競爭很激烈。

大觀音亭暨祀典興濟宮董事長吳福春強調學子獲得的獎學金，來自十方信眾一點一滴捐贈，廟方代為幫助弱勢學生，期望學生有效利用，好好向學成長。

與會的頒獎代表都是廟方董事或是基金會理事，其中有3名國中退休校長，分別是董事長吳福春為忠孝國中校長退休，基金會長侯明福自安順國中校長退休，理事陳進明則為安平國中退休校長，另有大學教授林培雅、理事長廖光得、許忠欽、許育嘉、邱進錄和吳慰親等人，都是基金會成員。

今年申請案件踴躍，公立大專生50人申請，錄取17人，最高分為台東大學施姓學生學業成績99分，最低錄取分為90.6分；私立大專生44人申請，錄取26人，最高分為淡江大學陳姓學生96.87，最低錄取分為87.37；高中11人申請，錄取11人，最高分為港明高中徐姓學生92.6分，最低錄取分為81分；高職34人申請，錄取25人，最高分為台南海事林姓學生93.7分，最低錄取分為83分。

就讀台東大學資訊管理學系的施姓學生分享他的讀書心得，「樂在學習過程，先不要在意結果，反而會獲得相當好的分數。」，廟方期勉學生努力學習，扭轉家庭經濟較弱勢的困境，走出一片天。

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮今天舉行獎學金頒發儀式，共有79名大專、高中職生獲頒獎學金。記者鄭惠仁／攝影
台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮今天舉行獎學金頒發儀式，共有79名大專、高中職生獲頒獎學金。記者鄭惠仁／攝影

台東 淡江大學 南海

延伸閱讀

鼓勵多吃纖維蔬果 邀大專生發想影片教材總獎金8萬元

美最強高中生獲逾185間大學錄取！最後決定念「這間」

台科大四技申請今年暴增3千人 祭70萬獎學金搶普高生

中鋼攜高市小港區國中小 辦母親節孝親楷模表揚暨績優獎學金頒獎典禮

相關新聞

台南祀典興濟宮助學 60萬獎學金發弱勢學生

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮今天舉行獎學金頒發儀式，共有79名大專、高中職生獲頒獎學金。大專生43人，每人1萬元，高中、...

八色鳥現蹤國際鳥友欣喜 湖本村找回八色鳥故鄉美名

雲林縣林內鄉湖本村是八色鳥發跡地，前立委尹伶瑛和縣議員張維崢今天發起回顧20年來八色鳥的故鄉，原以山林健走喚回守護生態，...

無私照顧先天性心臟病弱勢兒 王振宇、林欣儒寄養家庭獲表揚

嘉義家扶中心今天與嘉義地區寄養家庭一起進行「打開家門讓愛住進來」活動，今年共有45戶寄養家庭加入行列；也表揚無私照顧先天...

物價上漲…北部團膳業者撐不住喊漲 嘉義縣仍維持原價

近來物價持續上漲，台北市營養午餐傳調漲，南北卻是兩樣情，因南部物價相對便宜，團膳每餐50元已可煮出豐富菜色，包括學生繳費...

把握鋒面放焰劑及無人機增雨3波 曾文水庫降甘霖

把握難得鋒面經過，水利署南區水資源局今上午在曾文水庫集水區施放焰劑及進行無人機增雨等3波增雨作業，曾文水庫普降甘霖，雖離...

「下午還有雨嗎」網友集氣台南終降大雨 但水庫仍未解渴

台南今天上午各地降下大雨，是睽違500多天以來，最大的雨勢，從一早七點多就有民眾在網路上持續關注，眾人紛紛集氣終於把雨給...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦