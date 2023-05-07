「南市蚵」及柳營農會芋見月光米優惠展售 300份秒殺

選在地！挺在地！台南市政府農業局今天在柳營區農會辦理南市區漁會「南市蚵」及柳營農會芋見月光米行銷推廣特賣會，現場提供限量各300份，更祭出優惠價，不到2小時秒殺一空，讓向隅者直呼可惜。

南市區漁會總幹事林鈺昕指出，南市外海養殖牡蠣品質優良，3至5月為盛產期，鼓勵消費者選購在地生產、當令當季且有溯源條碼的「南市蚵」，不僅新鮮，食安也有保障；除在漁會平台販售溯源條碼的在地鮮蚵，並安排兩場銷售活動，今上午首場安排在柳營農會登場。下一場13日周六上午10點在在台南市農會假日農市（大東夜市）舉辦。

現場搭配柳營農會芋見月光米共同行銷，新鮮去殼「南市蚵」，每斤190元，買1斤送半斤，限量300份；柳營農會也提供300份芋見月光米，有越光米的口感和品質，煮熟後有淡淡芋香，米粒軟Ｑ風味佳，每包2公斤裝原價220元，2包440元，特惠價300元，約等同68折，柳營農會總幹事陳右欣笑說，不計成本希望消費者挺農會，農會挺農民，不少民眾都爭相選購。