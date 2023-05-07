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台江水日愛鄉護水17年 台南百人種樹迎甘霖

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市台江流域社群17年前發起台江水日，今天親師生單車溯源嘉南大圳，倡議愛鄉護水。圖／台南社大台江分校提供
台南市台江流域社群17年前發起台江水日，今天親師生單車溯源嘉南大圳，倡議愛鄉護水。圖／台南社大台江分校提供

台南市安南區台江流域社群17年前發起台江水日，單車溯源嘉南大圳，倡議愛鄉護水，今天海佃國小《小台江》、長安國小《水水長安》、社大台江分校親師生百餘人，從海佃國小騎單車沿著山海圳國家綠道至烏山頭水庫分歧站種樹，來回70公里，用護水種樹守護家鄉環境。

台南社大台江分校執行長吳茂成表示，今天台江流域社群親師生與長榮大學河川保育中心、南藝大教授曾旭正、美麗家園基金會、農水署在海佃國小會師，大家在雨中沿著嘉南大圳種樹，共同倡議嘉南大圳水圳國家綠道「十年種十萬樹」，守護嘉南大圳及文化，也以護水種樹行動，來慶祝台江建庄2百年。

學生高翊宸說，今天參加小台江愛鄉護水騎單車種樹活動，天氣涼涼的很舒服，後來雖飄雨，但仍勇敢地繼續騎，騎上了西拉雅大橋，也抵達了烏山頭水庫，很高興能完成這躺小壯舉。

學生李沅澈表示，今天是台江水日，每年這一天都會騎著單車到烏山頭水庫向八田與一技師致敬。半路上突然下起大雨，但澆不息前進的信心，透過植樹，希望可以為地球盡分心力。最近遇到大旱，更讓我們重新思考節水、抗旱、蓄水、保護環境的重要性。

盧世錞說，今年大旱，一直擔心南部沒下雨，是今天逢甘霖，雖然身體淋濕了，卻是快樂的享受。一路上的風雨不但沒有改變我們的信念，反而非常高興大喊「我愛嘉南大圳」。

小台江及台江流域社群堅持17年，訂每年5月第1個星期日為台江水日，以單車溯源烏山頭水庫，倡議愛鄉護水，種樹築道、守護河川，催生山海圳、嘉南大圳國家綠道，希望更多人加入種樹築道行動，一起倡議排水線綠道化的行動。

台南市台江流域社群17年前發起台江水日，今天親師生單車溯源嘉南大圳，倡議愛鄉護水。圖／台南社大台江分校提供
台南市台江流域社群17年前發起台江水日，今天親師生單車溯源嘉南大圳，倡議愛鄉護水。圖／台南社大台江分校提供

台江 烏山頭水庫 單車

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