物價上漲…北部團膳業者撐不住喊漲 嘉義縣仍維持原價

近來物價持續上漲，台北市營養午餐傳調漲，南北卻是兩樣情，因南部物價相對便宜，團膳每餐50元已可煮出豐富菜色，包括學生繳費40元、農委會3章1Q補助10元，目前未有團膳及食材供應業者喊漲；縣府指出，中央廚房也是大功臣，符合資格補助每餐至62元，全縣只有約10間學校由團膳供應。

大林國小校長謝金能說，去年業者反映成本吃不消，已從每餐36元，調漲為每餐40元，召開午餐供應會議，邀請家長會討論，大家都能夠接受，今年每餐40元，再加上農委會補助3章1Q每餐10元，實際上團膳業者每餐有50元額度，在南部可煮出豐富菜色。

教育處長李美華說，嘉義縣國中小多為中央廚房或自辦午餐，由團膳業者供餐約有10間學校，因為南部物價相較北部便宜，且北部團膳供餐較多，影響可能較大，現在新學期即將開始招標，最近沒有聽到學校反映團膳業者要調漲午餐費用。

大同國小校長吳順發說，學校是中央廚房供餐，目前沒有聽到食材供應商提出調整價格，會持續跟廠商們保持聯繫，6月將再討論相關內容，基本上除非市場有很大的價格波動，不然加上中央廚房專案經費的補助，每餐有62元，在不增加父母的負擔前提下，校方比較傾向於不調整。