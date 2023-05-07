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把握鋒面放焰劑及無人機增雨3波 曾文水庫降甘霖
把握難得鋒面經過，水利署南區水資源局今上午在曾文水庫集水區施放焰劑及進行無人機增雨等3波增雨作業，曾文水庫普降甘霖，雖離紓解旱象仍有大段距離，南水局表示，至少是好的開始。
南水局表示，今上午8時於曾文水庫集水區施放焰劑，9時30分再施作無人機增雨作業，10時進行增程型焰彈增雨作業，上午近11點陸續降雨，且持續一段時間，截至下午2點累積雨量逾36.3毫米，南化水庫也有13.8毫米，烏山頭水庫9.3毫米。
目前大台南曾文、烏山頭及南化三大水庫總蓄水量共計9581萬公噸，曾文3264萬公噸（6.45%）、烏山頭4550萬公噸（57.44%），總計7817萬公噸（13.34%），南化水庫為1764萬公噸（19.71%），若降雨持續將加上集水區水流流入，曾文水庫蓄水量可望增加。
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