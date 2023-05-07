「下午還有雨嗎」網友集氣台南終降大雨 但水庫仍未解渴

台南今天上午各地降下大雨，是睽違500多天以來，最大的雨勢，從一早七點多就有民眾在網路上持續關注，眾人紛紛集氣終於把雨給盼來，還有網友表示「打臉昨天的光電板說」，但也有網友對後勢不看好「越晚好像下雨機率越小」，但網路上一片集氣聲，也能看出旱象影響許多台南民眾的生活。

而台南重要的曾文水庫目前水位已不到1成，即將逼近歷史最低點，根據水利署到今天上午11點的更新統計，目前蓄水庫只有6.5%、3267萬立方公尺，比起昨天的蓄水只增加0.02%。

氣象局昨天的大雨特報主要是針對台中以北地區，而到中午為止，中部地區確實也降下大雨，對水庫幫助不小，但台南市從一早約8、9點，各區也陸續降雨，在網路上引發一波波的歡呼。

台南市長期未下雨，4月時梅雨鋒面全台有雨，但卻獨獨跳過台南，讓網友紛紛表示「台南被詛咒了嗎」、「除了88槍的衰事、連雨都不來台南了」，昨天更有民代表示，根據國外研究，光電板可能會讓降雨減少，雖然氣象局否認這個說法，但仍引發網友討論。

台南今天一早天就烏雲密布，有氣象專業的網友在PTT上發文，表示8到10點間應該會有降雨，而下午熱對流持續生成，降雨應該會持續且顯著，馬上引發網友熱烈的討論，讓板上發言瞬間爆棚。

不少網友看著氣象局的雷達回波圖，紛紛表示「雲雨快到台南阿」，還有人不斷唸著「下大雨、下大雨」，彷彿在施咒般，在眾人集氣下，果然雷雨區慢慢從北部往南移，台南各區的網友陸續回報，「終於下大雨了」、「這一波真的大」、「台南有救了」、「感謝雨神」，從北邊的新營到善化、舊市區都傳出有大雨。