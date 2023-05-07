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嘉市建設處長參加國民黨立委初選 田長沛掛看板自稱「黑馬」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市建設處長田長沛於市區重要路口高掛競選看板，自詡「選戰中最強一匹黑馬」。圖／田長沛競選團隊提供
嘉義市建設處長田長沛於市區重要路口高掛競選看板，自詡「選戰中最強一匹黑馬」。圖／田長沛競選團隊提供

嘉義市政府建設處長田長沛表態參與國民黨立委黨內初選後，今天再高掛競選看板「田長沛、尚速配」，傳達角逐立委決心，而看板上顯眼的黑馬圖像，田長沛說，「代表自己有信心成為立委選戰中最強的一匹黑馬。」

田長沛表示，參選是創造改變的重要一步，青年們要勇敢站出來，健康參與民主過程，超級黑馬除了是期許自己在這次的立委選舉贏下漂亮一戰，黑馬也代表了力量、忠實和勇氣，不管外界的看法和批評聲浪，都能無所畏懼勇敢往前衝，和市民攜手一起讓嘉義市「好，還要更好」。

田長沛擔任市府建設處長的這幾年，除了成功協助市府招商，找來包括 IKEA 等多家廠商進駐嘉義市，舉辦開嘉市集吸引觀光人潮，透過老屋活化再利用也讓許多年輕人願意返鄉或是移居嘉義打拚，田長沛承諾未來如果有機會進入立法院，一定會向中央爭取更多經費和資源，再造嘉義市的新發展及新願景。

在嘉雄陸橋、檜意森活村以及嘉義市的主要路口都能看見田長沛的競選看板，除了黑馬和競選標語，看板主視覺也以熱情橘和沉穩藍作為顏色搭配。田長沛表示，嘉義市除了是阿里山的入口門戶，能夠遠望溫暖的日出，因此也特別用熱情橘來也期許自己身為年輕世代更應該敢衝、能衝、拚經濟，而沉穩藍則是傳達在田長沛陽光、熱情的外表下，依舊不忘保持一顆沉穩的心，專心為國政、為人民福祉在國會殿堂勇敢發聲。

田長沛為國立政治大學風險管理與保險學士、美國南加州大學公共政策碩士，也具有美國會計師資格。

嘉義市建設處長田長沛於市區重要路口高掛競選看板，自詡「選戰中最強一匹黑馬」。圖／田長沛競選團隊提供
嘉義市建設處長田長沛於市區重要路口高掛競選看板，自詡「選戰中最強一匹黑馬」。圖／田長沛競選團隊提供
嘉義市建設處長田長沛於市區重要路口高掛競選看板，自詡「選戰中最強一匹黑馬」。圖／田長沛競選團隊提供
嘉義市建設處長田長沛於市區重要路口高掛競選看板，自詡「選戰中最強一匹黑馬」。圖／田長沛競選團隊提供

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