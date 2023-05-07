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因應環境所需 嘉油鐵馬道興建流動公廁

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市「嘉油鐵馬道」不論是傍晚或是假日都吸引民眾前來散步、運動。記者李宗祐／攝影
嘉義市「嘉油鐵馬道」不論是傍晚或是假日都吸引民眾前來散步、運動。記者李宗祐／攝影

嘉義市「嘉油鐵馬道」傍晚或是假日都吸引民眾前來散步、運動，但是總長度3.1公里，不少長者因內急公廁又有距離，感到不方便；由於用地、管理等問題，市府只能以流動公廁方式因應，今年第2座流動公廁將於5月中旬啟用，是否會再增設，市府表示，仍要審慎評估。

嘉油鐵馬道自1932年行駛至2002年始廢線停駛，2008年由嘉義市政府向中油公司租借，並改建為自行車與行人步道。鐵馬道前身為昔日中油舊鐵道，從嘉義市中油煉油廠南大門開始（美源街）到水上鄉鴿溪寮總長度3.1公里，經過嘉義市光路里、獅子里、紅瓦里及嘉義縣水上鄉鴿溪寮等村落，沿途綠意盎然，串連溼地、稻田、景點地標，不論是傍晚或是假日都吸引民眾前來散步、運動，現已成為市民與觀光客經常造訪的熱門景點之一。

民眾一直希望鐵馬道有個公廁方便使用，只是該鐵道屬中油所有，即使解決用地問題，沿途經過住宅區，誰也不願意住家旁有公廁，又擔心會成為治安死角，市府於是考量設置流動公廁。

去年市府觀光新聞處於接近水上鄉的道將圳站設置1處流動公廁，令民眾很有感，民眾希望能再中途增設，市府日前在重慶三街建置第2座流動公廁。

觀光新聞處表示，嘉油鐵馬道因土地使用分區為鐵路用地，容積率與建蔽率均為零，無法設置公廁等其他構造物，隨著嘉油鐵馬道硬體設備逐漸更新完善，使用人次增加，民眾對公廁需求日益提高，經與台灣中油公司協商後，暫以設置臨時流動公廁方式，滿足民眾如廁需求。

去年12月，於道將圳站旁設置第一座臨時流動公廁，開放迄今使用狀況良好，每日使用人次約30～40人，為擴大服務範圍，經多次與民眾溝通協商後，在兼顧民眾出入動線與不影響居住品質前提下，擇定於重慶三街東南隅設置第2座臨時流動公廁，並預計於5月中旬開放使用。

流動公廁包含混凝土地坪、圍籬、帆布設置、夜間照明、監錄影系統等費用之外，也包含流動廁所月租費（2座一般型與1座無障礙型），設置半年總經費約25萬元，兩處合計50萬元。

嘉義市「嘉油鐵馬道」沿途綠意盎然。記者李宗祐／攝影
嘉義市「嘉油鐵馬道」沿途綠意盎然。記者李宗祐／攝影
嘉義市「嘉油鐵馬道」現已成為市民與觀光客經常造訪的熱門景點之一。記者李宗祐／攝影
嘉義市「嘉油鐵馬道」現已成為市民與觀光客經常造訪的熱門景點之一。記者李宗祐／攝影
嘉義市府於嘉油鐵馬道設置臨時流動公廁。圖／讀者提供
嘉義市府於嘉油鐵馬道設置臨時流動公廁。圖／讀者提供
嘉義市府於嘉油鐵馬道設置臨時流動公廁。圖／讀者提供
嘉義市府於嘉油鐵馬道設置臨時流動公廁。圖／讀者提供

公廁 嘉義

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