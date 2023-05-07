慶祝嘉義市升格41周年 慢速壘球賽56小時不打烊

慶祝嘉義市升格41周年56小時不打烊慢速壘球對抗賽5月5日開始一連3天在嘉義市運三甲乙慢速壘球場場地舉行，參賽人數超過2600人，預計包含隊職員眷屬3500人蒞臨嘉義市，帶來超過700萬元經濟效益收入。賽事於每年5月第1周舉行，今年創下105隊參賽紀錄。嘉義市長黃敏惠觀賽為現場選手加油打氣。

市長黃敏惠表示，56小時不打烊慢速壘球對抗賽，比賽特色是在3天2夜裡必須完成全部賽程，對選手們是一場相當大的挑戰，不但考驗選手的體力、技術，更需堅強的毅力才能完成比賽。

本項活動己連續辦理17年今年邁入第18屆，剛開放報名即有200多隊參加，因場地有限，部分隊伍無法參加，今年大專組18隊、社會組87隊，總計105隊，56小時不烊慢速壘球賽，6局賽事，以不斷電方式進行，從5月5日晚上開打一連3天，有晉級就一直打下去。

嘉義市體育會壘球委員會主委蔡榮豐表示， 56小時不斷電的馬拉松慢速壘球賽，拚戰術、拚實力，更拚熱情與毅力，慢壘場歡呼聲與加油聲也從未間斷。