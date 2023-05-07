快訊

彰中、建中臉書匿名版也淪陷？ 「納粹」符號貼文連環爆

星宇出包 張國煒凌晨急赴日「我也不希望再砸鍋我真的很怕」

一口氣灌1公升牛奶沒用！營養師教如何正確補鈣：還要曬太陽

慶祝嘉義市升格41周年 慢速壘球賽56小時不打烊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
56小時不打烊慢速壘球對抗賽，今年有105支隊伍參賽，3天2夜賽事也為嘉義市帶來超過700萬元經濟效益。圖／嘉義市政府提供
56小時不打烊慢速壘球對抗賽，今年有105支隊伍參賽，3天2夜賽事也為嘉義市帶來超過700萬元經濟效益。圖／嘉義市政府提供

慶祝嘉義市升格41周年56小時不打烊慢速壘球對抗賽5月5日開始一連3天在嘉義市運三甲乙慢速壘球場場地舉行，參賽人數超過2600人，預計包含隊職員眷屬3500人蒞臨嘉義市，帶來超過700萬元經濟效益收入。賽事於每年5月第1周舉行，今年創下105隊參賽紀錄。嘉義市長黃敏惠觀賽為現場選手加油打氣。

市長黃敏惠表示，56小時不打烊慢速壘球對抗賽，比賽特色是在3天2夜裡必須完成全部賽程，對選手們是一場相當大的挑戰，不但考驗選手的體力、技術，更需堅強的毅力才能完成比賽。

本項活動己連續辦理17年今年邁入第18屆，剛開放報名即有200多隊參加，因場地有限，部分隊伍無法參加，今年大專組18隊、社會組87隊，總計105隊，56小時不烊慢速壘球賽，6局賽事，以不斷電方式進行，從5月5日晚上開打一連3天，有晉級就一直打下去。

嘉義市體育會壘球委員會主委蔡榮豐表示， 56小時不斷電的馬拉松慢速壘球賽，拚戰術、拚實力，更拚熱情與毅力，慢壘場歡呼聲與加油聲也從未間斷。

教育處林立生處長表示，嘉義市接下來有許多活動陸續起跑，包含市長盃系列活動以及下半年即將登場的2023嘉義雙潭星光路跑，還有眾所矚目的2023年第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽等歡迎大家一起共襄盛舉。

嘉義市長黃敏惠（中）到場為選手加油打氣。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）到場為選手加油打氣。圖／嘉義市政府提供
慶祝嘉義市升格41周年56小時不打烊慢速壘球對抗賽，即使半夜球賽還是持續進行。圖／嘉義市政府提供
慶祝嘉義市升格41周年56小時不打烊慢速壘球對抗賽，即使半夜球賽還是持續進行。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠 馬拉松

延伸閱讀

最年長90歲母親相夫教子家庭美滿 嘉義市模範母親表揚

增設勞工專責單位、西區設高中職校 黃敏惠：盡快籌設

嘉義啟動市民健康篩檢 前8000人還有早鳥禮

嘉大爭取醫學院還未實現 衛福部想將國家中醫所設在這

相關新聞

影／台南下雨了還不小 黃偉哲：用水「可撐到8月」籲落實節水

乾旱嚴重的大台南地區，今凌晨部分地區陸續降雨，北端的白河地區雨勢不小，蓮田初綻的蓮花在雨水滋潤更顯晶瑩剔透，市長黃偉哲表...

慶祝嘉義市升格41周年 慢速壘球賽56小時不打烊

慶祝嘉義市升格41周年56小時不打烊慢速壘球對抗賽5月5日開始一連3天在嘉義市運三甲乙慢速壘球場場地舉行，參賽人數超過2...

60歲鄭惠美助尫創業與照顧家庭 獲選嘉義縣水上鄉模範母親

60歲鄭惠美年輕時從台南嫁到嘉義，跟著開建材行的丈夫篳路藍縷，一生奉獻家庭，照顧孩子維持家計，同時也熱心公益，時常擔任志...

凌晨降甘霖 水庫仍渴持續節約用水

昨天嘉義還名列全台最高溫的第3名，今天凌晨開始下雨，直到上午雖然都只是間歇性雨勢，對盼望雨水降臨的嘉義人而言仍是雀躍不已...

台南結合科技找臭氧洩漏源 告發裁處60萬元

揮發性有機物VOCs是主要臭氧前驅物，台南市環保局檢測8家石化業共5000顆設備元件，其中3190顆檢測時間集中於空品不...

YouBike台南議員爭取 站點速增

台南市公共自行車YouBike 2.0上線服務2個多月，累計超過20多萬人次使用，廣受好評，本月又公布新增13站，總數達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦