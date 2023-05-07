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60歲鄭惠美助尫創業與照顧家庭 獲選嘉義縣水上鄉模範母親
60歲鄭惠美年輕時從台南嫁到嘉義，跟著開建材行的丈夫篳路藍縷，一生奉獻家庭，照顧孩子維持家計，同時也熱心公益，時常擔任志工，個性淳樸、勤勞務實，曾獲縣府社會福利志願服務獎等多項獎項，今年獲選水上鄉模範母親，代表參加嘉義縣模範母親表揚。
鄭惠美今年60歲，出生於台南白河農村，在家中排行老三，21歲時嫁給開建材行的老闆施周弘，育有1子2女，早年在那個篳路藍縷的年代裡，一邊照顧小孩一邊協助丈夫事業，辛苦持家，30年前丈夫轉為務農種植蓮子、柚子，鄭惠美也協助銷售自家農產品。
鄭惠美一生刻苦耐勞，勤儉持家、內外兼顧，教導子女身教重於言教，以自身端正素行作為榜樣，告訴子女要敬業合群、忠於職守，也要在家庭中負擔家計、有責任感，在鄭惠美的用心教導之下，子女都謙卑學習並奮發有成。
鄭惠美個性純樸、勤勞務實防，平日敦親睦鄰，熱心公益服務，時常擔任志工，曾獲獲得社會福利志願服務獎，也擔任溪東關懷協會、忠和社區發展協會及水上姊妹動力連線等多個協會總幹事，她的生命散發光芒，溫暖身旁的人。
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