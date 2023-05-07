影／台南下雨了還不小 黃偉哲：用水「可撐到8月」籲落實節水

乾旱嚴重的大台南地區，今凌晨部分地區陸續降雨，北端的白河地區雨勢不小，蓮田初綻的蓮花在雨水滋潤更顯晶瑩剔透，市長黃偉哲表示，粗估用水可撐到8月，籲請鄉親們仍要落實節水。

台南市政府農業局、觀旅局、民政局白河區公所今早在白河滿庭園餐廳辦理蓮花節暨母親節表揚，市議員張世賢、李宗翰、王宣貿等人及各里里長等人與會。

白河區長董麗華也說，隨著疫情解封，口罩禁令鬆綁，為讓民眾能多多走出戶外體驗鄉村之美，今年白河區公所推出一系列活動，配合花期5月中下旬將陸續盛開，推出「樂遊白河．吃荷玩勒」經典路線，多達10個場次的農村小旅行，行程包含體驗白河賞蓮、蓮子DIY等活動，同時還能體驗關子嶺溫泉、鄰近東山咖啡、後壁稻米等元素，藉由豐富的農村小旅行，期盼大家能深度感受白河之美。

而一早白河地區飄著雨絲，上午10點活動進行一半雨勢轉大，地面還積成小水坑，還有人未帶雨具淋成落湯雞不以為意，與會者都笑說「雨來得正是時候。」

今晨這波降雨集中在北台南，截至上午10點，以白河關子嶺13毫米最多，東山東原、東河11毫米，嘉義大埔馬頭山、白河區均為9毫米，曾文水庫為8.4毫米，山區楠西、南化關山約僅4、1.5毫米，永康、歸仁、關廟及市區北、南、安平等區仍掛0。

市長黃偉哲受訪表示，雖然今早降雨不多，但對照當前嚴重旱象，算是好消息，也盼老天爺在大台南尤其水庫上游蓄水區多降一些雨，希望早日紓解旱象。