影／台南下雨了還不小 黃偉哲：用水「可撐到8月」籲落實節水
乾旱嚴重的大台南地區，今凌晨部分地區陸續降雨，北端的白河地區雨勢不小，蓮田初綻的蓮花在雨水滋潤更顯晶瑩剔透，市長黃偉哲表示，粗估用水可撐到8月，籲請鄉親們仍要落實節水。
台南市政府農業局、觀旅局、民政局白河區公所今早在白河滿庭園餐廳辦理蓮花節暨母親節表揚，市議員張世賢、李宗翰、王宣貿等人及各里里長等人與會。
白河區長董麗華也說，隨著疫情解封，口罩禁令鬆綁，為讓民眾能多多走出戶外體驗鄉村之美，今年白河區公所推出一系列活動，配合花期5月中下旬將陸續盛開，推出「樂遊白河．吃荷玩勒」經典路線，多達10個場次的農村小旅行，行程包含體驗白河賞蓮、蓮子DIY等活動，同時還能體驗關子嶺溫泉、鄰近東山咖啡、後壁稻米等元素，藉由豐富的農村小旅行，期盼大家能深度感受白河之美。
而一早白河地區飄著雨絲，上午10點活動進行一半雨勢轉大，地面還積成小水坑，還有人未帶雨具淋成落湯雞不以為意，與會者都笑說「雨來得正是時候。」
今晨這波降雨集中在北台南，截至上午10點，以白河關子嶺13毫米最多，東山東原、東河11毫米，嘉義大埔馬頭山、白河區均為9毫米，曾文水庫為8.4毫米，山區楠西、南化關山約僅4、1.5毫米，永康、歸仁、關廟及市區北、南、安平等區仍掛0。
市長黃偉哲受訪表示，雖然今早降雨不多，但對照當前嚴重旱象，算是好消息，也盼老天爺在大台南尤其水庫上游蓄水區多降一些雨，希望早日紓解旱象。
目前大台南曾文、烏山頭及南化三大水庫總蓄水量共計9581萬公噸，曾文3264萬公噸（6.45%）、烏山頭4550萬公噸（57.44%），總計7817萬公噸（13.34%），南化水庫為1764萬公噸（19.71%）。黃偉哲說，以大台南每天用水量約100萬公噸推估，仍可撐到8月不成問題，市府緊盯水情隨時應變，也籲請鄉親及廠商，務必要落實節水，只要大家能落實，抗旱任務應可達成。
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