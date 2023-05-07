凌晨降甘霖 水庫仍渴持續節約用水

昨天嘉義還名列全台最高溫的第3名，今天凌晨開始下雨，直到上午雖然都只是間歇性雨勢，對盼望雨水降臨的嘉義人而言仍是雀躍不已，只是水庫進水量仍然不佳；自來水公司第五區管理處表示，民眾還是要節約用水，目前雲林系統每日持續支援嘉義9.9萬噸，支援南彰化3.4萬噸。

嘉義氣象站表示，昨天嘉義市最高溫出現在東區中午12時30分，氣溫36.8度、嘉義縣最高溫出現在大埔鄉馬頭山地區氣溫37度，時間在下午1時，因為受對流氣候影響，今天凌晨1時開始下雨，不過，雨量都不大，上午觀測嘉義市東區約9.5毫米、嘉義縣阿里山26毫米，預計這波雨勢持續到明天。

自來水公司五區管理處表示，雖然凌晨出現雨勢，供應大嘉義地區的蘭潭、仁義潭水庫進水仍不明顯，民眾還是需要節約用水。統計昨日清晨至今日清晨，水庫進水量未達1萬噸，目前水庫每日平均出水量約7.85萬噸，此波雨勢目前對嘉義地區2座水庫進水無明顯助益。

山區系統部分，此波降雨對樂野系統略有助益，昨日樂野系統原水進水量約平均每日580立方公尺，今日上午已來到平均680立方公尺，但降雨量有限，仍暫無法解除山區旱象；另阿里山系統部分則無明顯降雨，原水進水量並無增加趨勢。

水公司統計，仁義潭 、蘭潭水庫合計有效蓄水量為682.33萬噸（20.02%），較去年同期有效蓄水率35.75%少約15.73%，約少553.8萬噸。