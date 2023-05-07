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星宇航空挨轟「危機處理0分」 網：併班決策者該下台

技職有藍天 美容保健就業夯有人單日進帳逾4萬

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南敏惠醫專舉行美容保健科專四學習成果展，透過演出詮釋學習成果。圖 ／學校提供
台南敏惠醫專舉行美容保健科專四學習成果展，透過演出詮釋學習成果。圖 ／學校提供

台南柳營敏惠醫專美容保健科專四學生，下學期將展開為期1年實習，除全部均為有酬實習，有些更比照正職待遇，月薪含加薪逾4萬多以上，起薪比一般大學高，甚至還有校友有霧眉專業，曾單日收入逾4萬元，比一些上班族月薪還高。

敏惠醫專昨舉行美容保健科專四學習成果展，主題為「異述」，展示學生在校所學指甲彩繪，色彩學、藝術攝影、美姿美儀，進階化妝、服飾設計及應用、人體彩繪、整體造型、美容專題製作等學習成果。

美容保健科主任張嘉苓表示，「異述」訴說著學生四年來在技術養成從零到有學習成果。這次作品以 《彖曰•遊京》、《驚魂》、《塞娜邊姬》、《幻化》、《夢魘》及《魅影》，敘述出學生們精彩故事。

而美容保健科專一學生林明泓、黃翊慈積極學習參賽，透過線上迄今已獲得埃及、韓國、墨西哥等國國國際藝術展證書，除拓展學習國際視野，也為自己未來就業之路「加值」。

敏惠董事長沈秀春、校長葉至誠說，美容保健科專四學生，下學期將展開為期1年實習，學生分布在北中南，依個人專長及興趣，實習單位有醫院、醫美、芳療spa、霧眉及美睫（甲）藥局、美髮中心全部均為有酬實習獲得保障，有些更比照正職待遇，月薪含加薪逾4萬多以上，起薪甚至比普通大學還高。

「落實技職專業是關鍵。」張嘉苓說，訪查美容保健科校友就業，起薪不輸一般普通大學，甚至更高；曾有位校友成立工作室從事霧眉，一天接了5名客人，每名客人霧眉2小時收費9000元，單日收入達4萬5，比一些上班族月薪還高，當然，靠的是累積的真功夫與口碑。

台南敏惠醫專舉行美容保健科專四學習成果展，透過演出詮釋學習成果。圖 ／學校提供
台南敏惠醫專舉行美容保健科專四學習成果展，透過演出詮釋學習成果。圖 ／學校提供

實習 敏惠醫專 上班族

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