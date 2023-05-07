白嘉莉任雲林觀光大使

雲林縣「香客轉遊客」政策奏效，今年觀光人數飆至875萬人次，縣長張麗善昨力邀白嘉莉為觀光代言，從未玩過雲林的白嘉莉宣告，今起無償以「雲林觀光大使」身分推展雲林觀光旅遊。

張麗善邀4、5年級生心中最美主持人白嘉莉，為觀光代言，白嘉莉首次來雲林，進入縣府會場，開心向民眾揮動雙手，難掩興奮之情，張麗善說，自己是白的超級粉絲，站偶像旁很開心。

會場如粉絲見面會，民眾搶著和白嘉莉合影，白來者不拒，張麗善發布「雲林厚工學」觀光品牌主視覺，定調以份量感十足厚實文字，搭配切割符號色塊，給觀者重量級印象，主配色大地黃揉合青天藍，交融出活力印象，無限符號象徵傳統與創新永恆激盪，賦予雲林觀光質感地位。

張麗善說，文觀處多年努力，從山線古坑草嶺石壁花季、華山咖啡雲東秘境，到海線金水164縣道、北港朝天宮等雲西景點，雲林觀光廣為人知，邀白嘉莉擔任觀光大使，藉她國際名氣帶動雲林能見度。

青埔文教基金會董事長張嘉郡說，前台中市長胡志強引薦白嘉莉，白得知縣府積極發展觀光，表態樂意協助推廣雲林觀光，且是無償力挺，心意令人感動。

雲林厚工學計畫上線，文觀處長陳璧君說，現階段以北港鎮為首，結合百年糖業北港糖廠、大航海時代164縣道文化路徑，推出5大精選主題遊程，打造中台灣國際觀光門戶遊憩廊帶，她預告將在北港策展，11月18日起為期16天，慢遊雲林App首度導入智慧觀光導覽系統，提供民眾互動式體驗暢遊雲林。