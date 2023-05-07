快訊

星宇班機在日狀況連連 旅客回不來痛批精品航空變「空中監獄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白嘉莉任雲林觀光大使

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
白嘉莉擔任雲林縣觀光大使。記者陳苡葳／攝影
白嘉莉擔任雲林縣觀光大使。記者陳苡葳／攝影

雲林縣「香客轉遊客」政策奏效，今年觀光人數飆至875萬人次，縣長張麗善昨力邀白嘉莉為觀光代言，從未玩過雲林的白嘉莉宣告，今起無償以「雲林觀光大使」身分推展雲林觀光旅遊。

張麗善邀4、5年級生心中最美主持人白嘉莉，為觀光代言，白嘉莉首次來雲林，進入縣府會場，開心向民眾揮動雙手，難掩興奮之情，張麗善說，自己是白的超級粉絲，站偶像旁很開心。

會場如粉絲見面會，民眾搶著和白嘉莉合影，白來者不拒，張麗善發布「雲林厚工學」觀光品牌主視覺，定調以份量感十足厚實文字，搭配切割符號色塊，給觀者重量級印象，主配色大地黃揉合青天藍，交融出活力印象，無限符號象徵傳統與創新永恆激盪，賦予雲林觀光質感地位。

張麗善說，文觀處多年努力，從山線古坑草嶺石壁花季、華山咖啡雲東秘境，到海線金水164縣道、北港朝天宮等雲西景點，雲林觀光廣為人知，邀白嘉莉擔任觀光大使，藉她國際名氣帶動雲林能見度。

青埔文教基金會董事長張嘉郡說，前台中市長胡志強引薦白嘉莉，白得知縣府積極發展觀光，表態樂意協助推廣雲林觀光，且是無償力挺，心意令人感動。

雲林厚工學計畫上線，文觀處長陳璧君說，現階段以北港鎮為首，結合百年糖業北港糖廠、大航海時代164縣道文化路徑，推出5大精選主題遊程，打造中台灣國際觀光門戶遊憩廊帶，她預告將在北港策展，11月18日起為期16天，慢遊雲林App首度導入智慧觀光導覽系統，提供民眾互動式體驗暢遊雲林。

雲林 白嘉莉 北港朝天宮

延伸閱讀

全台名醫到雲林義診！今年第15年返鄉 明天還有2場

白嘉莉來了！粉絲歡呼喜迎 她透露將為雲林做「這件事」

雲林小一新生四校只有一人 新光國小靠從早照顧到晚攬新生

小規模試點營運 雲林張麗善率團出訪 要搶攻大馬蔬果市場　

相關新聞

YouBike台南議員爭取 站點速增

台南市公共自行車YouBike 2.0上線服務2個多月，累計超過20多萬人次使用，廣受好評，本月又公布新增13站，總數達...

教子有方助弱勢 她獲頒模範母親

母親節將近，台南市府昨天在善化啤酒廠舉辦勞工模範母親表揚，最高齡95歲吳歐綉好，長期關懷獨居長者，協助低收入戶送餐扶助。...

嘉市鐵路高架化施工 動線不便惹怨

嘉市鐵路高架化及新火車站施工，施工期長達4年，改變原搭車動線習慣，有如交通黑暗期，其中從火車站後站搭車北上，要繞道搭電梯...

白嘉莉任雲林觀光大使

雲林縣「香客轉遊客」政策奏效，今年觀光人數飆至875萬人次，縣長張麗善昨力邀白嘉莉為觀光代言，從未玩過雲林的白嘉莉宣告，...

嘉縣模範母親表揚 24位偉大媽媽寫下感人故事

歡慶母親節，嘉義縣政府今日下午舉辦「愛呦我的媽」24位模範母親代表表揚，18位為各鄉鎮市公所、1位為都市原住民、5位由身...

白嘉莉來了！粉絲歡呼喜迎 她透露將為雲林做「這件事」

雲林縣過去背負「觀光沙漠」之名，近年因縣內宗教活動興盛，縣府趁勝追擊實施「香客轉遊客、遊客轉常客」政策果真奏效，今年度觀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦