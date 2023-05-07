嘉市鐵路高架化施工 動線不便惹怨

嘉市鐵路高架化及新火車站施工，施工期長達4年，改變原搭車動線習慣，有如交通黑暗期，其中從火車站後站搭車北上，要繞道搭電梯、站內天橋，碰上假日上下班尖峰，乘客多電梯少、搭載量有限，許多旅客趕車遲到，抱怨連連。

鐵道局中部工程處說，鐵路高架及新火車站興建，車站現有穿越前、後站行人動線：北側天橋、人行地下道及南側天橋，施工期人行動線依3個階段調整：第1階段去年9月15日至12月31日，封閉第二月台至後站人行地下道，維持北側天橋及南側天橋通行；第2階段1月至12月底封閉南側天橋，僅維持北側天橋通行；第3階段明年1月至2026年12月25日封閉北側天橋，僅維持南側天橋通行至工程完工為止。

目前第2階段調整期，旅客動線及無障礙電梯措施維持不變，往來通行前、後站或先期交通轉運中心旅客，因站外行人天橋封閉，須改至車站前、後站剪票口，抽取臨時通行票券，經由站內行人天橋前往前、後站或先期交通轉運中心。

議員王浩接獲許多後站搭車旅客抱怨，台鐵嘉義站設多處立牌看板、嚮導員、取票機及指標系統等配合措施，電梯也貼禮讓提醒字句。市府說，會加強引導服務。