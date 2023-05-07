教子有方助弱勢 她獲頒模範母親

母親節將近，台南市府昨天在善化啤酒廠舉辦勞工模範母親表揚，最高齡95歲吳歐綉好，長期關懷獨居長者，協助低收入戶送餐扶助。嘉義市府在東區體育館舉行模範母親表揚大會，66歲楊富美育有3位子女，對聽障者關懷與愛心不落人後。

台南市長黃偉哲逐一頒獎合影，並與模範母親切蛋糕，領獎媽媽們由台南美容業職業工會彩妝志工精心打扮，她們展現自信，散發光彩，場面熱鬧溫馨。

獎牌意象「母德咸崇」，象徵母親對孩子無私付出，20名勞工模範母親最高齡95歲的吳歐綉好，出生在高雄茄萣漁村，婚後丈夫捕魚維生，她支援漁業後勤，教導子女認真工作，工作之餘不忘關懷弱勢，參與愛心公益活動、關懷獨居老人、低收入戶送餐扶助，長子長期擔任台南電氣業職業工會幹部，當選台南模範勞工，長年投入弱勢家庭房屋修繕志工行列。

嘉市府模範母親表揚大會，市長黃敏惠表揚17位模範母親、7位慈馨媽媽，受獎者最高齡模範母親、90歲吳李肅卿，相夫教子，家庭美滿，受獎場面溫馨。

模範母親最高齡90歲吳李肅卿，與丈夫生育3子，家庭美滿，賢妻良母，為人忠厚不計較，與鄰居和睦相處，鄰里小孩都尊稱她為「阿母！」

慈馨媽媽66歲楊富美育有3位子女，人生上半場養兒育女、熱心公益，人生下半場對聽障者關懷愛心不落人後，長子昱廷有聽力障礙，獨立好學，師大畢業考取台中啟聰學校，當選模範老師，執教之餘也進修研究所；楊富美的大女兒是報關師，連續3年獲航空業務TOP獎盃；小女兒則是芭蕾舞老師。