YouBike台南議員爭取 站點速增

台南市公共自行車YouBike 2.0上線服務2個多月，累計超過20多萬人次使用，廣受好評，本月又公布新增13站，總數達137站。許多議員把爭取設置站點當選民服務的重要政績，站點快速增加，但部分站點因里長反對而停擺，甚至在學校設址也遭校方拒絕，民眾擔心未有通盤考量，要求交通局「拿出專業」。

近日市議員臉書最熱門的話題就是Youbike2.0站點會勘，多數市民表達希望在住家附近或公園、轉運站等設站，但也發現在學校及公園站點設置卻遭拒絕，理由包括里長認為無此需求，或校方考量家長接送動線及引發交通堵塞等，甚至有站點已動工仍被拆，民眾質疑，站點不能只是為設而設，未考量使用者的需求。

議員李宗霖認為，台南Youbike2.0目前站點仍遠不足讓市民做為通勤交通工具，市府應持續增加站點，並建置完整大眾運輸網絡。李說，台南市現行自行車環境，恐怕是不及格，市區自行車道不足，須與汽機車爭道，建立友善的自行車環境，才能解決假日觀光客湧入的交通壅塞，也讓市民能夠以自行車通勤。

交通局長王銘德說，目前站點推動順利，根據議員及民眾建議希望設置地點，同仁都正積極會勘，經過評估是地點適合且是公有地並經地主同意等原則，目標今年11月300站明年500站加緊建置中；目前台南YouBike 2.0已有1480輛；YouBike 2.0E有200輛。

交通局表示，有關自行車道環境改善，市府各局處持續辦理自行車道定期巡檢，另為營造更優質的自行車騎乘環境，也爭取相關經費。