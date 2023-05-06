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全台名醫到雲林義診！今年第15年返鄉 明天還有2場

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
台北市雲林同鄉總會今年第15年返鄉為民眾義診，今天在麥寮國小、台西國中，明天上午7點到10點則在大埤國小、下午1點半到4點半在馬光國小，需要求診的民眾可攜身分證及健保IC卡踴躍參加。記者陳苡葳／攝影
台北市雲林同鄉總會今年第15年返鄉為民眾義診，今天在麥寮國小、台西國中，明天上午7點到10點則在大埤國小、下午1點半到4點半在馬光國小，需要求診的民眾可攜身分證及健保IC卡踴躍參加。記者陳苡葳／攝影

台北市雲林同鄉總會今年第15年返鄉為民眾義診，包括問診、抽血檢查、尿液蛋白質檢查、量血壓、口腔檢查和衛生教育等，今天展開麥寮國小、台西國中2場次，明天上午7點到10點則在大埤國小、下午1點半到4點半在馬光國小，需要求診的民眾可攜身分證及健保IC卡踴躍參加。

縣長張麗善今天至義診會場問候來自全台各地的名醫，另縣內虎尾若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、慈濟斗六分院、雲林基督教醫院及雲林縣物理治療師公會、雲林縣驗光師公會、中華民國社區重聽福利協會等組織，也全程協助義診。

張麗善表示，此次醫療團隊陣容堅強，包括骨科康義勝、口腔蔣金玉、骨科蔡清霖、蔡凱宙、心臟內科陳玠宇醫師等多位黃金級專科醫師，第1階段義診，如血糖、總膽固醇、三酸甘油酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、肌酐酸、肝功能、B、C型肝炎等抽血檢查，專科醫師診察諮詢、骨質密度檢查、口腔黏篩檢、糞便潛血篩檢、子宮頸抹片檢查及乳房攝影檢查等。

衛生局長曾春美說，除了主要項目，針對65歲以上長者，也加驗甲型胎兒蛋白、甲狀腺素、甲狀腺刺激素、心電圖檢查、肌耐力檢測及長者功能評估等項目，義診後2周則進行第2階段醫師解說報告、保健諮詢及異常個案轉介。

台北市雲林同鄉總會今年第15年返鄉為民眾義診，今天在麥寮國小、台西國中，明天上午7點到10點則在大埤國小、下午1點半到4點半在馬光國小，需要求診的民眾可攜身分證及健保IC卡踴躍參加。記者陳苡葳／攝影
台北市雲林同鄉總會今年第15年返鄉為民眾義診，今天在麥寮國小、台西國中，明天上午7點到10點則在大埤國小、下午1點半到4點半在馬光國小，需要求診的民眾可攜身分證及健保IC卡踴躍參加。記者陳苡葳／攝影
台北市雲林同鄉總會今年第15年返鄉為民眾義診，今天在麥寮國小、台西國中，明天上午7點到10點則在大埤國小、下午1點半到4點半在馬光國小，需要求診的民眾可攜身分證及健保IC卡踴躍參加。記者陳苡葳／攝影
台北市雲林同鄉總會今年第15年返鄉為民眾義診，今天在麥寮國小、台西國中，明天上午7點到10點則在大埤國小、下午1點半到4點半在馬光國小，需要求診的民眾可攜身分證及健保IC卡踴躍參加。記者陳苡葳／攝影
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義診 醫師 雲林

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