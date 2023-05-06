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嘉縣模範母親表揚 24位偉大媽媽寫下感人故事

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣政府今日下午舉辦「愛呦我的媽」全縣24位模範母親代表表揚，立委陳明文、蔡易餘出席歡慶母親節。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今日下午舉辦「愛呦我的媽」全縣24位模範母親代表表揚，立委陳明文、蔡易餘出席歡慶母親節。圖／嘉義縣政府提供

歡慶母親節，嘉義縣政府今日下午舉辦「愛呦我的媽」24位模範母親代表表揚，18位為各鄉鎮市公所、1位為都市原住民、5位由身心障礙團體推薦；縣長翁章梁說，媽媽疼惜孩子是天性，所有事情都以孩子為優先，這就是母親偉大之處。

今年18鄉鎮最高齡獲選母親，是義竹鄉93歲黃鄭銀蕋，黃鄭女士對事物保持樂觀的心，去面對生活各種挑戰；另獲選的東石鄉87歲黃吳淑，重視子女品德教育、熱心公益，長子連任5屆鄉民代表及第16屆村長，實踐母親熱心精神。

獲選的大林鎮86歲劉雪花，愛女因類風濕性關節炎，長年就醫治療，無微不至照料女兒，2014年獲中華民國第21屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎；阿里山鄉蔡惠櫻，熱心參與各慈善活動，縣府每年溫馨關懷送年菜時，都會用自身影響力與資源幫助有需要的人。

翁章梁縣長表示，母親對孩子的要求很簡單，第一是孩子要照顧好身體，第二是品行不要變壞，只要能做到，父母就會很欣慰，他提醒，晚輩盡孝道很簡單，多回家，多打電話關心，期望大家母親節假期，一起回家跟家人吃頓飯。

2023年嘉義縣模範母親鄉鎮市推薦有：太保市葉麗霞、朴子市吳張玉美、布袋鎮謝張水粉、大林鎮劉雪花、民雄鄉劉蕭錦雲、溪口鄉劉許佩薰、新港鄉鄭方粉、六腳鄉陳呂柳枝、東石鄉黃吳淑、義竹鄉黃鄭銀蕋、鹿草鄉林張秀蓮、水上鄉鄭惠美、中埔鄉劉羅鳳、竹崎鄉蕭林寶葉、梅山鄉葉林美容、番路鄉謝彩琴、大埔鄉孫顏金來及阿里山鄉蔡惠櫻。

另，都市原住民為林青優；身心障礙團體代表：社團法人嘉縣智障者家長協會游月霞、社團法人嘉縣聲暉聽障協會呂素真、嘉縣私立大林教養院林巧旋、社團法人嘉縣脊髓損傷者協會陳淑雲及社團法人嘉縣身心障礙者聯合會張玉琴。

嘉義縣政府今日下午舉辦「愛呦我的媽」全縣24位模範母親代表表揚。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今日下午舉辦「愛呦我的媽」全縣24位模範母親代表表揚。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今日下午舉辦「愛呦我的媽」全縣24位模範母親代表表揚。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣政府今日下午舉辦「愛呦我的媽」全縣24位模範母親代表表揚。圖／嘉義縣政府提供
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法人 阿里山 嘉義

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