嘉縣模範母親表揚 24位偉大媽媽寫下感人故事

歡慶母親節，嘉義縣政府今日下午舉辦「愛呦我的媽」24位模範母親代表表揚，18位為各鄉鎮市公所、1位為都市原住民、5位由身心障礙團體推薦；縣長翁章梁說，媽媽疼惜孩子是天性，所有事情都以孩子為優先，這就是母親偉大之處。

今年18鄉鎮最高齡獲選母親，是義竹鄉93歲黃鄭銀蕋，黃鄭女士對事物保持樂觀的心，去面對生活各種挑戰；另獲選的東石鄉87歲黃吳淑，重視子女品德教育、熱心公益，長子連任5屆鄉民代表及第16屆村長，實踐母親熱心精神。

獲選的大林鎮86歲劉雪花，愛女因類風濕性關節炎，長年就醫治療，無微不至照料女兒，2014年獲中華民國第21屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎；阿里山鄉蔡惠櫻，熱心參與各慈善活動，縣府每年溫馨關懷送年菜時，都會用自身影響力與資源幫助有需要的人。

翁章梁縣長表示，母親對孩子的要求很簡單，第一是孩子要照顧好身體，第二是品行不要變壞，只要能做到，父母就會很欣慰，他提醒，晚輩盡孝道很簡單，多回家，多打電話關心，期望大家母親節假期，一起回家跟家人吃頓飯。

2023年嘉義縣模範母親鄉鎮市推薦有：太保市葉麗霞、朴子市吳張玉美、布袋鎮謝張水粉、大林鎮劉雪花、民雄鄉劉蕭錦雲、溪口鄉劉許佩薰、新港鄉鄭方粉、六腳鄉陳呂柳枝、東石鄉黃吳淑、義竹鄉黃鄭銀蕋、鹿草鄉林張秀蓮、水上鄉鄭惠美、中埔鄉劉羅鳳、竹崎鄉蕭林寶葉、梅山鄉葉林美容、番路鄉謝彩琴、大埔鄉孫顏金來及阿里山鄉蔡惠櫻。