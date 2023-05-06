好市多冷凍莓遭A肝病毒汙染 黃偉哲要求業者盡速賠償

美式賣場好市多販售之進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」、「藍莓」陸續遭檢驗出A型肝炎病毒，台南市長黃偉哲對此事件甚為重視，要求市府衛生局下架相關問題商品，並指示法制處應要求業者盡速提出解決方案，賠償消費者因購買該莓果食品身心所受損害，以捍衛消費者權益。

法制處表示，有問題的「科克蘭冷凍三種綜合莓」食品已於今年4月29日經衛生局封存，截至5月5日止，科克蘭冷凍三種綜合莓(有效日期2023.9.19)，同批號進貨量840包，售出818包，下架22包，不分批號回收1140包；科克蘭冷凍藍莓(有效日期2024.02.24、2024.02.25) 批號進貨量1056包，售出850包，下架206包，不分批號回收207包。

消保官已在5月1日上午至好市多台南店查核，業者表示已電話通知於今年3月2日至4月11日購買該食品(不限有問題批次)的1490位會員，至該店辦理退貨退款及詢問其需求，並告知可保留相關單據作為來日請求的佐證，同時開設退貨退款專櫃，只需出示購買證明，縱使未攜回商品也可退款。但相關補(賠)償方案，將由總公司作成決定後再統一對外公布。

法制處已要求台南店應針對食用問題商品的消費者，就後續檢查、自費施打疫苗等相關醫療費用，乃至身體健康受損無法工作的損失及增加生活上需要等，盡速提出賠償方案，惟總公司迄今未回應相關賠償方案。關於此部分法制處消保官將協助消費者爭取相關賠償，以維護消費者權益。

法制處呼籲食品業者，如有使用到問題產品，請盡速通報市府衛生局，依食品安全衛生管理法第7條第5項規定應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關，違反規定者，依同法第47條處新台幣3萬至300萬元罰鍰。

同時提醒購買該食品消費者，請勿再食用，速洽業者退貨退款；A型肝炎的潛伏期約15至50天，平均為28至30天。主要症狀有突然發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適等，數天後可能發生黃疸現象。民眾如已食用相關莓菓或藍莓有症狀者請盡速就醫告知飲食史，以利醫師評估感染情況和採檢。

消費者除留意自身健康狀況外，相關醫療費用支出或其他損失，應妥善保存單據或證明文件，以利將來請求賠償。如因本事件有相關消費疑義，可撥打「1950」消費者服務專線諮詢，或向市府消費者服務中心提出申訴，確保自身權益。