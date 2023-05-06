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白嘉莉來了！粉絲歡呼喜迎 她透露將為雲林做「這件事」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
最美麗主持人白嘉莉（右二）因前台中市長胡自強引薦，自願協推雲林觀光，今起無償擔任雲林觀光大使。記者陳苡葳／攝影
最美麗主持人白嘉莉（右二）因前台中市長胡自強引薦，自願協推雲林觀光，今起無償擔任雲林觀光大使。記者陳苡葳／攝影

雲林縣過去背負「觀光沙漠」之名，近年因縣內宗教活動興盛，縣府趁勝追擊實施「香客轉遊客、遊客轉常客」政策果真奏效，今年度觀光人次飆至875萬多人，為讓能見度大躍升，縣長張麗善力邀40、50年級生心中最美主持人白嘉莉為雲林觀光代言，從未玩過雲林的她，希望借一己之力翻轉雲林刻板印象，宣告今起無償以「雲林觀光大使」身分，協推雲林觀光旅遊。

白嘉莉第一次來雲林，今天進入縣府舉辦的雲林觀光大使發布會現場時，開心向民眾揮舞雙手，難掩興奮之情，縣長張麗善透露，自己就是白的超級粉絲，能陪在偶像身旁相當開心，笑得合不攏嘴。

張麗善說，以前大家講到雲林，都不清楚這裡有哪些地方好玩，但經過文化觀光處多年努力，從山線包括古坑草嶺石壁花季、華山咖啡的雲東秘境，到海線金水164縣道、北港朝天宮等雲西重要景點，現已廣為人知，今天邀請退而不休、鑽研藝術人生的名人白嘉莉，擔任雲林觀光大使，盼藉她在國際間的響亮名氣，帶動雲林縣的能見度。

青埔文教基金會董事長張嘉郡透露，前台中市長胡志強引薦白嘉莉，她在得知縣府積極發展觀光後，表態非常樂意協助推廣雲林觀光，且是無償力挺，心意令人感動。

今天會場宛如粉絲見面會，許多民眾搶著要和白嘉莉合影，許久未公開露面的她來者不拒，熱情回應大家，張麗善也藉機發布「雲林厚工學」觀光品牌主視覺，定調以份量感十足的厚實文字，搭配切割而成的符號色塊，給予觀者重量級印象，主配色大地黃揉合青天藍，交融出活力印象，無限符號則象徵傳統與創新的永恆激盪，賦予雲林觀光質感地位。

雲林厚工學計畫正式上線，文觀處長陳璧君說，現階段以宗教聖地北港鎮為首，結合百年糖業北港糖廠、大航海時代164縣道的文化路徑，推出5大精選主題遊程，打造中台灣國際觀光門戶遊憩廊帶，她並預告將在北港策展，11月18日起為期16天，從神工學、農業學、未來學，到共享學、觀光學等5大內涵，呈現媲美國際水準的展覽，慢遊雲林App也首度導入智慧觀光導覽系統，提供民眾互動式體驗，暢遊並玩透雲林。

享譽國際的最美麗主持人白嘉莉（中）今起擔任雲林縣觀光大使，縣長張麗善（右）開心迎接偶像到來。記者陳苡葳／攝影
享譽國際的最美麗主持人白嘉莉（中）今起擔任雲林縣觀光大使，縣長張麗善（右）開心迎接偶像到來。記者陳苡葳／攝影
最美麗主持人白嘉莉（右）今天到雲林參加雲林觀光大使發布會，現場擠滿人潮，宛如粉絲見面會。記者陳苡葳／攝影
最美麗主持人白嘉莉（右）今天到雲林參加雲林觀光大使發布會，現場擠滿人潮，宛如粉絲見面會。記者陳苡葳／攝影
最美麗主持人白嘉莉（前左二）第一次到訪雲林，不僅仔細品味雲林特產，完成觀光大使的任務，也熱情與粉絲合影。記者陳苡葳／攝影
最美麗主持人白嘉莉（前左二）第一次到訪雲林，不僅仔細品味雲林特產，完成觀光大使的任務，也熱情與粉絲合影。記者陳苡葳／攝影
享譽國際的最美麗主持人白嘉莉今起擔任雲林縣觀光大使。記者陳苡葳／攝影
享譽國際的最美麗主持人白嘉莉今起擔任雲林縣觀光大使。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）禮聘最美麗主持人白嘉莉（右）為雲林觀光代言。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）禮聘最美麗主持人白嘉莉（右）為雲林觀光代言。記者陳苡葳／攝影

雲林 北港朝天宮 白嘉莉

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