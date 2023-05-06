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影／溫馨母親節 北回急難救助協會扶助孩子與母親愛的抱抱

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣北回急難救助協會在嘉市小太陽社會企業社，舉行慶祝母親節及捐款活動，孩子拿康乃馨上台，與母親、家人愛的抱抱，表達感恩。記者魯永明／攝影
嘉義縣北回急難救助協會在嘉市小太陽社會企業社，舉行慶祝母親節及捐款活動，孩子拿康乃馨上台，與母親、家人愛的抱抱，表達感恩。記者魯永明／攝影

嘉義縣北回急難救助協會長期關懷陪伴弱勢家庭學子，成立「培英專案」一對一課後輔導，頒發獎學金，母親節前，下午在嘉義市小太陽社會企業社，舉行慶祝母親節及捐款活動，誠逸公司等共捐助逾30萬元善款，百餘位孩子拿康乃馨上台，與母親、家人愛的抱抱，表達感恩，場面溫馨感人。

「媽媽！謝謝你，我愛妳，祝妳母親節快樂，平安健康！」北回急難救助扶助的孩子們，拿康乃馨逐一上台，與母親、家人愛的抱抱，表達感恩謝意；嘉義太陽能光電業誠逸公司認同支持培英專案行動，誠逸代表許睿宬拋磚引玉，捐出14萬善款及6萬元物資包；鉑崇天下建設公司代表楊文昇合計捐12萬元；老爺建設董事長黃朝雲捐3萬元，全部善款做助學獎學金。

經商有成的公益慈善家、北回急難救助協會輔導理事長林銘賢、北回協會理事長盧立志等幹部，與百餘位受扶助國小到高中孩子、家長參加，捐贈每位學生2600元紅包及價值1000元物資，物資包內有市場缺乏的雞蛋。

北回急難救助協會7年來，扶助嘉縣市學校提報家遭變故、破碎家庭、經濟弱勢等培英專案學子，除安排大學生一對一課後輔導，每個月頒贈國中小學生每人3000元，高中職每人4000元、大專院校一年級 (特殊個案得延長)每人5000元教育補助費。

北回救助協會不只幫助孩子及家人生活經濟，還成立培英小組追蹤、關心、訪談、輔導孩子，為讓培英專案執行得更好，請資深經驗認助人分享心得，協助孩子從弱勢自卑感，因著善心人士關懷幫助，讓他們心靈獲得慰藉，充滿自信、快樂，長大出社會 有能力，回饋社會助人。

嘉義縣北回急難救助協會在嘉市小太陽社會企業社，舉行慶祝母親節及捐款活動，孩子拿康乃馨上台，與母親、家人愛的抱抱，表達感恩。記者魯永明／攝影
嘉義縣北回急難救助協會在嘉市小太陽社會企業社，舉行慶祝母親節及捐款活動，孩子拿康乃馨上台，與母親、家人愛的抱抱，表達感恩。記者魯永明／攝影
太陽能光電業誠逸公司認同支持培英專案行動，誠逸代表許睿宬（左）拋磚引玉，捐出14萬善款及6萬元物資包。記者魯永明／攝影
太陽能光電業誠逸公司認同支持培英專案行動，誠逸代表許睿宬（左）拋磚引玉，捐出14萬善款及6萬元物資包。記者魯永明／攝影
嘉義縣北回急難救助協會在嘉市小太陽社會企業社，舉行慶祝母親節及捐款活動。記者魯永明／攝影
嘉義縣北回急難救助協會在嘉市小太陽社會企業社，舉行慶祝母親節及捐款活動。記者魯永明／攝影
嘉義縣北回急難救助協會在嘉市小太陽社會企業社，舉行慶祝母親節及捐款活動，孩子拿康乃馨上台，與母親、家人愛的抱抱，表達感恩。記者魯永明／攝影
嘉義縣北回急難救助協會在嘉市小太陽社會企業社，舉行慶祝母親節及捐款活動，孩子拿康乃馨上台，與母親、家人愛的抱抱，表達感恩。記者魯永明／攝影
嘉義縣北回急難救助協會在嘉市小太陽社會企業社，舉行慶祝母親節及捐款活動，孩子拿康乃馨上台，與母親、家人愛的抱抱，表達感恩。記者魯永明／攝影
嘉義縣北回急難救助協會在嘉市小太陽社會企業社，舉行慶祝母親節及捐款活動，孩子拿康乃馨上台，與母親、家人愛的抱抱，表達感恩。記者魯永明／攝影

嘉義 家人 母親節

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