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台南YouBike 2.0民代爭取「站點」速增 民眾憂這事

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市公共自行車YouBike 2.0上線服務以後很受歡迎。記者吳淑玲／攝影
台南市公共自行車YouBike 2.0上線服務以後很受歡迎。記者吳淑玲／攝影

台南市公共自行車YouBike 2.0上線服務2個多月，累計超過20多萬人次使用，廣受好評，5月5日又公布新增13站，總站數達137站。許多議員把爭取YouBike 2.0上站點做為選民服務的重要政績，建議設站地點相當多，但也有發生站點動工，卻因里長反對又停擺，也有選址在學校但被校方拒絕，民眾擔心應設民代要求而設，沒有通盤考量，要交通局「拿出專業」。

交通局長王銘德說，站點推動大致順利，根據議員及民眾建議希望設置的地點，同仁都馬不停蹄會勘中，經過評估是地點適合且是公有地並經地主同意等原則，目標今年11月300站明年500站加緊建置中；目前台南YouBike 2.0已有1480輛；YouBike 2.0E有200輛，加入服務。

最近台南市議員臉書最熱門的話題就是Youbike2.0站點會勘，就可看出市民的期待，多表達希望在住家附近或公園、轉運站等設站，但也發現不少學校及公園站點，遭到里長以沒有需求，或校方考量家長接送孩子動線，擔心影響接送時交通壅塞等理由拒絕，甚至有站點都動工了還被拆掉，民眾質疑站點不能只是為設而設，只是數量達標卻沒達到實際使用者的需求。

最新增加13個站點，包括新營體育場第二停車場、安平永華國平；永康大橋三街活動中心及奇美醫院；麻豆葫蘆埤自然公園及麻豆衛生所、北區孝德公園、勝安香草運動公園、育北公園；仁德區衛福部胸腔醫院；新化區3處新化體育公園、新化國中、大智路豐榮里洋子活動中心；及新營高中增柱。

議員李宗霖認為，台南Youbike2.0目前站點仍遠不足以讓台南市民藉此作為通勤方式，市府應持續增加站點並且建置完整大眾運輸網絡。他提出17處Youbike 2.0建議新增站點，以需求量高的地區作為優先設置點。同時提醒，舒適的自行車要以安全為前提，台南市現行自行車環境，恐怕是不及格的。市區自行車道不足，須與汽機車爭道，建立友善的自行車環境，才能解假日觀光客湧入的交通壅塞，也讓市民能夠運用自行車通勤。

南市交通局表示，有關自行車道環境改善部分，市府各局處均持續辦理自行車道的定期巡檢，維護用路安全，另為營造更優質的自行車騎乘環境，也爭取相關經費辦理自行車道建置及改善事宜。

台南市公共自行車YouBike 2.0上線服務後很受歡迎，許多議員積極爭取站點設置。記者吳淑玲／攝影
台南市公共自行車YouBike 2.0上線服務後很受歡迎，許多議員積極爭取站點設置。記者吳淑玲／攝影
台南市公共自行車YouBike 2.0上線服務後很受歡迎，許多議員積極爭取站點設置。記者吳淑玲／攝影
台南市公共自行車YouBike 2.0上線服務後很受歡迎，許多議員積極爭取站點設置。記者吳淑玲／攝影
台南市公共自行車YouBike 2.0上線服務後很受歡迎，許多議員積極爭取站點設置。記者吳淑玲／攝影
台南市公共自行車YouBike 2.0上線服務後很受歡迎，許多議員積極爭取站點設置。記者吳淑玲／攝影

自行車 台南 YouBike 2.0

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