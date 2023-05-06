台美混血青農搭建竹子溫室種水耕菜 社區阿嬤齊吃健康

40歲台美混血青農方博克Chris，回台15年間擔任嘉縣內國小外師，因緣際會接觸水耕蔬菜，日前獲青年回鄉行動獎勵，在中埔鄉義仁村內，以竹子搭建一座環保溫室，種植有機水耕蔬菜，實現食安永續農業夢想，也將蔬菜回饋給社區老人，獲長輩呵咾，吃健康真感心。

因媽媽是嘉義人，方博克從小就喜愛回台灣過節日，15年前完成美國學業後，回到媽媽的故鄉嘉義縣深耕，擔任文光、和睦及鹿滿等國小外語教師，日前學習種植水耕蔬菜期間，開始思考台灣循環農業的永續發展，希望為這塊土地做一些經營及供獻。

方博克表示，去年獲青年回鄉行動獎勵，在中埔義隆村朋友無償提供的土地上落實計畫，以竹子搭建整座溫室及水床，以天然菜瓜布及粗糠取代不環保的海綿及保麗龍，做為耕種定植板，也吸引地方農業專家來觀摩教導，他也將結合國內外的技術資訊與農友們分享。

特別的是，方博克所生產的蔬菜是以隨手可得的葉子，及植物性的麻繩做為包裝素材，固定後則可以做為手提，環保且具文青風格，深獲年輕人喜愛，且當地銀髮族到農場內，也能站著採收蔬菜，長者們稱讚直說，「這樣輕鬆很多，很聰明」