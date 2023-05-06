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台美混血青農搭建竹子溫室種水耕菜 社區阿嬤齊吃健康

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣台美混血青農方博克在中埔鄉義仁村內，以竹子搭建溫室種水耕蔬菜，回饋蔬菜，深獲居民稱讚。圖／方博克提供
嘉縣台美混血青農方博克在中埔鄉義仁村內，以竹子搭建溫室種水耕蔬菜，回饋蔬菜，深獲居民稱讚。圖／方博克提供

40歲台美混血青農方博克Chris，回台15年間擔任嘉縣內國小外師，因緣際會接觸水耕蔬菜，日前獲青年回鄉行動獎勵，在中埔鄉義仁村內，以竹子搭建一座環保溫室，種植有機水耕蔬菜，實現食安永續農業夢想，也將蔬菜回饋給社區老人，獲長輩呵咾，吃健康真感心。

因媽媽是嘉義人，方博克從小就喜愛回台灣過節日，15年前完成美國學業後，回到媽媽的故鄉嘉義縣深耕，擔任文光、和睦及鹿滿等國小外語教師，日前學習種植水耕蔬菜期間，開始思考台灣循環農業的永續發展，希望為這塊土地做一些經營及供獻。

方博克表示，去年獲青年回鄉行動獎勵，在中埔義隆村朋友無償提供的土地上落實計畫，以竹子搭建整座溫室及水床，以天然菜瓜布及粗糠取代不環保的海綿及保麗龍，做為耕種定植板，也吸引地方農業專家來觀摩教導，他也將結合國內外的技術資訊與農友們分享。

特別的是，方博克所生產的蔬菜是以隨手可得的葉子，及植物性的麻繩做為包裝素材，固定後則可以做為手提，環保且具文青風格，深獲年輕人喜愛，且當地銀髮族到農場內，也能站著採收蔬菜，長者們稱讚直說，「這樣輕鬆很多，很聰明」

目前溫室內種植以小白菜、生菜和菠菜為主，所生產的菜全免費贈給社區居民及有需求者；方博克說，收到菜的老人家臉上，有著真誠笑容的反饋，讓他內心深處獲得踏實的快樂與滿足，現階段，他仍在試驗灌溉系統及修復問題，很快就會種植更多品種。

嘉縣台美混血青農方博克在中埔鄉義仁村內，以竹子搭建溫室種水耕蔬菜，長輩站著就能採收，相當方便。圖／方博克提供
嘉縣台美混血青農方博克在中埔鄉義仁村內，以竹子搭建溫室種水耕蔬菜，長輩站著就能採收，相當方便。圖／方博克提供
嘉義縣台美混血青農方博克，在縣內多所國小擔任外師，也教學孩子認識水耕蔬菜。圖／方博克提供
嘉義縣台美混血青農方博克，在縣內多所國小擔任外師，也教學孩子認識水耕蔬菜。圖／方博克提供
嘉縣台美混血青農方博克在中埔鄉義仁村內，以竹子搭建溫室種水耕蔬菜，回饋蔬菜，深獲居民稱讚。圖／方博克提供
嘉縣台美混血青農方博克在中埔鄉義仁村內，以竹子搭建溫室種水耕蔬菜，回饋蔬菜，深獲居民稱讚。圖／方博克提供
嘉縣台美混血青農方博克（左）在中埔鄉義仁村內，以竹子搭建溫室種植水耕蔬菜，收成均回饋地方居民。圖／方博克提供
嘉縣台美混血青農方博克（左）在中埔鄉義仁村內，以竹子搭建溫室種植水耕蔬菜，收成均回饋地方居民。圖／方博克提供
嘉縣台美混血青農方博克生產的蔬菜，以葉子及植物性麻繩做為包裝素材，相當環保且文青風，或年輕群喜愛。圖／方博克提供
嘉縣台美混血青農方博克生產的蔬菜，以葉子及植物性麻繩做為包裝素材，相當環保且文青風，或年輕群喜愛。圖／方博克提供

嘉義 青年

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