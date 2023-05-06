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嘉義六腳娘媽堂娘媽生日 野台戲湧入鄉道持續熱鬧2周
今天農曆3月17日是六腳鄉灣內公館娘媽堂娘媽生日，眾信徒答謝大小野台戲擺滿整條街，綿延鄉間道路百米，堪稱嘉義縣宗教特色鄉野景緻之一，將持續2周；縣長翁章梁今早出席虔誠上香後說，這麼多戲台來演戲給娘媽看，這在台灣是非常特別的景象。
翁章梁說，每逢娘媽聖誕千秋，全國各地的戲台都齊聚到灣內為娘媽祝壽謝神，就知道娘媽靈驗神威顯赫，看不到盡頭，這麼多戲台來演戲給娘媽看，在台灣是非常特別的鄉間景象。
創建於1803年清嘉慶8年的娘媽堂，供奉主神娘媽，原無主有應公之一，光緒年間因附近地區連遭牛瘟，居民求助娘媽，皆順利驅逐牛瘟，居民信奉遂深，祀堂發展成中型廟宇，神格升為角頭神明，每年祭典更有長達半個月以上的野台戲酬謝娘媽。
娘媽堂是六腳鄉特有的女神信仰，左右門神也以宮女門神、孩童為主，據耆老指出，是在現址往南50公尺處發跡，堂內藥籤是很特別的歷史文物，如今廟廳桌上還有藥籤，可讓信徒求平安，娘媽信徒遍布全台，持續分靈各地奉祀，每年農曆3月17日都會請回娘媽堂進香、過爐，場面熱鬧滾滾。
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