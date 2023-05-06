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首創「雕釉」技法 國家工藝成就奬蘇世雄病逝享壽88歲

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市資深藝術家蘇世雄因病離世，享壽88歲，文化界同感不捨。圖／台南市文化局提供
台南市資深藝術家蘇世雄因病離世，享壽88歲，文化界同感不捨。圖／台南市文化局提供

國家工藝成就獎得主蘇世雄近日因病離世，享壽88歲。從事陶瓷工藝創作已逾30年的蘇世雄，陶瓷工藝精湛，更為台南美術館１館中庭製作〈絢爛南國　虹彩夢幻〉作品，兼具傳統與創新，深受民眾喜愛，且其長期從事陶瓷教育推廣工作，桃李滿天下，辭世消息傳出，市長黃偉哲與藝文界至表不捨。

文化局表示，蘇世雄1935年出生於南市，早年以台南一中高材生投考當時台灣唯一的藝術學府台灣師大藝術系，原本學習平面繪畫，後來因為興趣選擇陶瓷創作的領域，辛勤耕耘半個多世紀，且於台南市美術館籌備時期創作出〈絢爛南國　虹彩夢幻〉公共藝術作品。

瓷版中的繪畫主題選取了代表台南的鳳凰花、蘭花，周圍迴繞著清新嬌豔的蓮花、太陽花、菊花、茶花、牡丹花、繡球花、海棠花等臺灣各地的四季花卉，別具姿態，成為美術館開館後的一大亮點，更是網美照最愛的打卡熱點，蘇世雄為台南留下絢爛的花磚，精妙地「傳承」與「重現」了傳統老宅花磚的裝飾精神，凸顯出臺南在地工藝創作特色。

蘇世雄出身台南，曾在其創作自述中提及在台南市成長經驗：「安靜、亮麗而悠閒，幾乎每條馬路邊都種植鳳凰木，到了初夏，滿樹火豔的紅花襯著藍天白雲，那種亞熱帶的氣息，是終生難忘的記憶」，而對台南風土的情感也轉化為蘇世雄創作的元素。

蘇世雄曾獲國家工藝成就獎，其陶瓷技法的最大貢獻是首創「雕釉」技法，「雕釉」極具挑戰性，以手拉坯成型，經800℃的素燒後，以自行調配的釉藥，依圖案設計之色彩，層層上釉，然後再依事先設計的表面圖案，以各式工具磨出需要的色層與形式；再重新入窯，因釉藥多達六、七層次，以1230溫度燒製15小時以上，工序繁複，技術困難。

蘇世雄除個人的創作成就外，長期在大專院校的陶瓷教育推廣工作，培育人才逾30年；先後任教台南家專（今台南應用科技大學）、成功大學、樹德科技大學、高雄師範大學、南華大學等校，並擔任台灣陶藝學會多屆常務理事、監事，以及各級工藝獎評審，對於台南市的各項美術推動與典藏審議貢獻良多。

台南 美術館

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