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嘉市鐵路高架化施工交通黑暗期 後站旅客北上搭車不便惹怨

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市鐵路高架化及新建火車站施工，改變搭車動線習慣，從後站搭車北上，要繞道搭電梯、站內天橋，台鐵設立牌看板等配合措施，引導旅客。記者魯永明／攝影
嘉義市鐵路高架化及新建火車站施工，改變搭車動線習慣，從後站搭車北上，要繞道搭電梯、站內天橋，台鐵設立牌看板等配合措施，引導旅客。記者魯永明／攝影

嘉義市鐵路高架化及新建火車站施工，施工期長達4年，改變原來搭車動線習慣，有如交通黑暗期，其中從火車站後站搭車北上，要繞道搭電梯、站內天橋，碰上假日上下班尖峰期，乘客多，電梯少、搭載量有限，許多旅客趕車遲到，抱怨連連。

鐵道局中部工程處說，鐵路高架及新火車站興建，車站現有穿越前、後站行人動線：北側天橋、人行地下道及南側天橋，施工期人行動線依3個階段調整：第1階段2022年9月15日至12月31日，封閉第二月台至後站人行地下道，維持北側天橋及南側天橋通行。

第2階段1月1日至12月31日封閉南側天橋，僅維持北側天橋通行；第3階段預定2024年1月1日至2026年12月25日封閉北側天橋，僅維持南側天橋通行至工程完工為止。

目前第2階段調整期，搭台鐵旅客動線及無障礙電梯等措施維持不變，至於往來通行前、後站或先期交通轉運中心旅客，因站外行人天橋封閉，須改至車站前、後站剪票口，抽取臨時通行票券，經由站內行人天橋前往前、後站或先期交通轉運中心。

市議員王浩接獲許多後站搭車旅客抱怨，搭北上列車過去可以直達第2月台，現在必須搭電梯、走天橋，再走下第二月台上車，增加時間，碰上例假日連假，旅客多，電梯1部搭載量有限，搭車北上時間急迫，鐵路高架化施工，造成前、後站站旅客搭車不同對待。

民眾質疑剩1座天橋連接前、後站，擔心上班、假日人潮多趕不上車。台鐵嘉義站說，與鐵道局設置多處立牌看板、嚮導員、取票機及指標系統等相關配合措施，引導旅客與市民，安全進出嘉義車站前、後站，電梯也貼禮讓提醒字句。市府說，火車站每天出入2萬人次，前站占8、9成，會與鐵道局、車站滾動檢討，加強引導服務。

嘉義市鐵路高架化新建火車站站體施工。記者魯永明／攝影
嘉義市鐵路高架化新建火車站站體施工。記者魯永明／攝影
嘉義市鐵路高架化及新建火車站施工，改變搭車動線習慣，從後站搭車北上，要繞道搭電梯、站內天橋，台鐵設立牌看板等配合措施，引導旅客。記者魯永明／攝影
嘉義市鐵路高架化及新建火車站施工，改變搭車動線習慣，從後站搭車北上，要繞道搭電梯、站內天橋，台鐵設立牌看板等配合措施，引導旅客。記者魯永明／攝影
嘉義市鐵路高架化及新建火車站施工，改變搭車動線習慣，從後站搭車北上，要繞道搭電梯、站內天橋，碰上假日上下班尖峰期，乘客多，電梯少、搭載量有限，許多旅客趕車遲到，抱怨連連。記者魯永明／攝影
嘉義市鐵路高架化及新建火車站施工，改變搭車動線習慣，從後站搭車北上，要繞道搭電梯、站內天橋，碰上假日上下班尖峰期，乘客多，電梯少、搭載量有限，許多旅客趕車遲到，抱怨連連。記者魯永明／攝影

電梯 火車站

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