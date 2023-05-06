歡慶母親節結合文青市集 嘉義民雄早安公園熱鬧到晚上
母親節將至，嘉縣民雄鄉新科鄉長林于玲今天上午在早安公園舉辦28村模範母親表揚，特別的是，首度結合親子互動嘉年華，邀集全縣40攤文青風美食、手作等特色攤位齊聚此，活動持續到晚上9點，歡慶母親節。
活動上，鄉立民雄幼兒園孩童為母親「奉茶」感恩儀式，讓參與媽媽們內心感動落淚；林于玲感而發，民雄鄉在每個家庭的兩代人、三代人勤奮打拼下，才得以長出這些「世代的家庭大樹」，照映這塊土地上的每一個人，這些榮耀光輝都顯現在所有的模範母親代表身上。
林于玲特別介紹，今年榮獲模範母親最高齡是90歲李春，李女士從小肩負起照顧7位弟妹，婚後含辛茹苦扶養4名子女，雖經濟環境困苦，仍堅持培養子女要有誠懇踏實與奉獻社會等品德觀念。
在李女士用心養育下，長子陳清文創立嘉元鋼模股份有限公司、次子曾任中正大學總務處組長，孫子陳建甫、陳建誌分別任酒類進口商、日和文創公司負責人等工作成就非凡，也投入網球、同鄉會、慈濟及社區發展等公益，回饋鄉里。
民雄鄉公所指出，安排薩克斯風公益團體演奏母親節音樂組曲，各村長陪同模範母親走過星光熠熠紅毯，林鄉長迎接致贈感恩康乃馨，頒贈木匾，28位獲獎模範母親台上接受大家掌聲喝采。
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