台南38.8℃高溫 光電板遭疑幫凶

台南太陽能光電設置全台第一，光電板是否成了高溫幫凶惹議。台南市議員指出，美國研究報告顯示太陽光電會導致溫度上升3到4℃，且阻礙鋒面形成，不利降雨；面對到處林立的光電板，未產出電就多一個太陽，市府應深入調查解決民怨。經發局回應，目前沒證據顯示光電板與溫度升高有關。

議員王家貞說，台南創5月最熱溫度38.8℃，幾百天沒下雨，是否與滿山滿地的農田及魚塭布滿光電板有關？美國馬里蘭大學研究顯示，光電板會導致溫度上升3到4度，台南也應做研究。

議員蔡宗豪說，應正視馬里蘭大學的嚴重警告，先前氣象局預告最強春雨要來，結果高雄下了200多毫米大雨，台南卻乾涸如昔。議員林燕祝也指台南因種電衝擊魚塭良田，恐釀成糧食危機，國外研究又提警訊，現在雨下不來，氣溫創全國最高，台南已因種電成「居住地獄」，市府還要繼續種電嗎？民進黨議員蔡筱薇要求經發局長應對光電場影響氣候變化說清楚，以正視聽。

經發局長林榮川說，台南光電板面積占不到1%，不足以影響降雨，影響下雨主因仍是氣候變遷，並非小範圍的變化。為支持國家能源轉型及淨零政策，市府將持續推動建置再生能源。

台灣科技媒體中心近日邀氣象、建築等專家研討指出，國外的研究量測地為沙漠荒地，沙漠日夜溫差大，夜間降溫非常快，因此很容易觀察到熱島效應；但台灣地表並無沙漠荒地，難以引用該研究評論台灣的光電場。

成大規劃與設計學院副院長林子平說，光電板吸熱後將造成場址鄰近的環境氣溫升高，是否造成都市熱島效應，要以設置地點決定；地面型光電場較容易使周圍氣溫微幅上升，但通常位在建築物較少的郊區，風速較大能有效散熱，不致產生嚴重的都市熱島效應，除非光電場靠近人口密集的聚落，如果光電場原先若為濕地、草地等可以調節微氣候的環境，改為光電場後，升溫的機率也會提高。

林子平表示，光電場會惹民怨，關鍵是它總是蓋好蓋滿，不像蓋房子有容積、建蔽率的要求，甚至要有綠帶、退縮一段距離興建，減少環境品質與景觀衝擊，現在小規模光電場的設計管制太少、太慢，才導致亂象。