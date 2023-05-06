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台南腸病毒今年破3千人 較去年同期多4.5倍

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南市長黃偉哲期望市民家長共同以身作則，培養小朋友正確洗手的習慣。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲期望市民家長共同以身作則，培養小朋友正確洗手的習慣。記者周宗禎／攝影

昨天是世界衛生組織訂定的「世界手部衛生日」，台南市府舉辦腸病毒防治宣導活動，衛生局說，今年截至4月累積腸病毒門急診突破3095人次，是去年同期685人4倍以上，疫情上升，提醒民眾不能掉以輕心，預計6月到達高峰。

台南市府在培文國小舉辦「洗走腸病毒，手護你和我」宣導，市長黃偉哲、衛福部疾管署南區管制中心主任李翠鳳、議員尤榮智、陳秋宏等，帶領宣誓「洗走腸病毒，手護你和我」，期望市民家長以身作則，培養小朋友正確洗手習慣，有效預防病毒，保護大家健康。

黃偉哲提醒大家要常洗手，並向在場學生「示範正確洗手方式」，還玩腸病毒防治有獎徵答、帶領附設幼兒園300多名小朋友唱跳洗手舞。

黃偉哲說，先前受新冠疫情影響，民眾防疫意識提升，多種傳染病疫情較往年同期下降，但疫情後民眾逐漸放鬆，腸病毒反撲。

南市今年截至4月累積腸病毒門急診人次突破3095人次，是去年同期685人的4倍以上，雖目前輕症，但疫情上升。

預防腸病毒不二法門就是常洗手，現在雖缺水，但不缺洗手的水，要以肥皂或洗手乳依正確步驟「濕、搓、沖、捧、擦」清潔雙手，才能有效防堵腸病毒。

衛生局表示，依衛福部疾管署公布疫情資訊，今年腸病毒71型輕症病例累計8例，腸病毒感染併發重症病例累計3例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型及伊科病毒21型。

腸病毒 疫情 衛生局

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